¿Por qué los asistentes al concierto de Shakira tapan su ombligo? El extraño gesto viral que está sorprendiendo a todos

Shakira ha regresado con fuerza a los escenarios después de todo lo que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido una arrolladora muestra de su talento, energía y conexión única con el público. Los fanáticos, acostumbrados a su voz poderosa y a su inagotable energía, no dejan de sorprenderse por la intensidad de sus presentaciones. Sin embargo, un gesto curioso se ha viralizado entre los asistentes a sus conciertos: taparse el ombligo.

Aunque el público ya está acostumbrado a la magia de Shakira, este extraño ritual ha comenzado a generar dudas y especulaciones en redes sociales. Según algunos seguidores, cubrir el ombligo durante el concierto es una forma de protección energética. Aunque estas creencias puedan parecer extrañas para algunos, lo cierto es que el gesto ha ganado fuerza en distintas culturas y ha sido adoptado por varios asistentes a los conciertos de la artista.

La teoría detrás del gesto

Algunos usuarios en redes sociales han comenzado a compartir sus teorías sobre este curioso acto, vinculándolo con ciertas energías que, según ellos, podrían ser absorbidas por el cuerpo. La creencia popular asegura que el ombligo es un punto clave para la conexión energética con el entorno, por lo que taparlo durante el concierto podría evitar la entrada de malas energías. Esta práctica no es nueva y se ha popularizado en diferentes contextos, especialmente entre aquellos interesados en la protección espiritual.

Aunque muchos lo ven como una mera superstición, otros afirman que la práctica tiene un poder real.

Shakira El gesto de cubrir el ombligo se ha viralizado, conectando con teorías espirituales y energéticas. (TikTok)

“Cuando vayan a conciertos siempre tápense el ombligo para protegerse de las energías del lugar“. ”Taparse el ombligo sirve para proteger tu energía y evitar absorber energías negativas. Se recomienda usar un algodón con alcohol o perfume mientras pides protección", expresan internautas.

Conexión con otras tradiciones

Lo que hace aún más interesante esta práctica es que tiene ciertas similitudes con creencias de otras culturas. En la tradición china, por ejemplo, se considera que el ombligo es un punto vital de conexión energética. Las atletas chinas, por ejemplo, son conocidas por taparse el ombligo durante sus competencias (algo que llamó mucho la atención durante los pasados Juegos Olímpicos de París), siguiendo la idea de que este gesto ayuda a evitar la entrada de energías negativas en el cuerpo.

Según la medicina china, el ombligo es considerado el “palacio del espíritu”, y cubrirlo es visto como una medida preventiva contra las malas vibras.

Para muchos de estos creyentes, el ombligo se conecta con la energía vital del cuerpo, también conocida como Qi, y evitar que esta energía se contamine es fundamental para mantener el equilibrio.

¿Qué tan real es esta creencia?

Es importante resaltar que esta práctica de cubrir el ombligo no tiene base científica y es más bien un acto simbólico dentro de la cultura popular. No obstante, para aquellos que creen en la protección energética, podría ser una forma poderosa de sentir que están resguardando su bienestar espiritual, incluso si no se puede comprobar científicamente su efectividad.

Shakira Las mujeres ya no lloran Tour (Nicolas Gerardin/Imagen de Nicolás Gerardin en Instagram @shakira)

En cuestiones de energía y espiritualidad, muchas personas prefieren adoptar rituales y creencias que les proporcionen paz interior y seguridad.

Lo cierto es que los conciertos de Shakira, como el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, son eventos cargados de una energía única. Las multitudes que se reúnen para ver a la cantante en vivo no sólo comparten un espacio físico, sino también una experiencia emocional colectiva. Con tantas personas reunidas, no es de extrañar que algunos fans se sientan vulnerables.