Golpe de fortuna para 5 signos que recibirán vibras positivas de la serpiente de madera del 19 al 23 de febrero

Febrero está en su tercera semana, que estará plagada de tentaciones que pudieran terminar en problemas. Además, habrá que recurrir a la rudeza para conseguir lo que se quiere y también habrá que dejar atrás la obsesión por el futuro.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

A veces es necesario ser un poco drástica, fuerte y hasta inflexible para conseguir lo que se desea. Estos días será vital que pienses más en ti, en tus objetivos y lo que quieres, porque siempre pones a los demás primero o no eres firme en tus acciones, algo que debe cambiar para conseguir un resultado que te favorezca. Aprovecha porque tendrás el apoyo de una mujer sabia.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No te dejes llevar por la obsesión por el futuro, mientras que no construyas algo ahora, será muy difícil que llegue a eso que tanto visualizas. Además, que todo esto solo cultiva tu ansiedad. Vive un poco más tu presente porque te estás perdiendo de momentos maravillosos. Todo esto lo entenderás a profundidad en estos días cuando vivas una experiencia aleccionadora.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Las cosas mejorarán notablemente a raíz de un cambio que harás en tu sitio de trabajo. Hay que reemplazar algunos objetos por otros y verás cómo las energías comenzarán a fluir positivamente. Te sentirás mucho más a gusto. La comodidad será la palabra clave antes del fin de semana. No escatimes en conseguir el confort que requieres en tu empleo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Habrá una conversación profunda con un hombre, quien te dará buenos consejos, pero también te hará ver algunos asuntos en los que tienes que enfocarte para tener un mejor desempeño en el amor. Tendrás que deslastrarte poco a poco de ciertas etiquetas que te impiden vivir a plenitud el amor en todas sus variantes. Hay muchas heridas para curar.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tendrás mucha paciencia ante un evento desagradable y esto será lo que te salve de entrar en una espiral de mala racha, porque no te incluirán en ningún chisme. A veces hay que ser solo espectador, aunque la tentación por opinar carcoma. Algunas personas pensarán que no tienes “corazón” o que tu falta de empatía sobre este asunto es nula, pero no le prestes atención, pues es lo que desean.