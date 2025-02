Estos son los números de la suerte para cada signo en la tercera semana de febrero

Aries

Número de la suerte: 18

Es una excelente semana para hacer planes con la persona que amas o tus seres más queridos. Esto no solo afianzará aún más los vínculos, sino que permitirá ampliar tu visión de lo que deseas. Será muy gratificante y lo conseguirán en un tiempo récord.

Tauro

Número de la suerte: 09

Debes irte con cuidado porque alguien en tu trabajo está haciendo todo lo posible para dañar tu reputación. Respalda lo que hagas o dejes de hacer de modo que puedas tener todos los justificativos a tu alcance. Has estado haciendo una grandiosa labor y eso es lo que más le molesta.

Géminis

Número de la suerte: 27

Esta semana será de mucha paz y calma porque los conflictos a los que has estado enfrentando comenzarán a solucionarse poco a poco. También has aprendido a soltar todo aquello que no tiene salida y a apostar más por la tranquilidad. Emplea el tiempo en nutrir tu intelecto.

Cáncer

Número de la suerte: 42

Presta atención a las señales que dará el cosmos sobre un asunto relacionado con el amor, puesto que por estar enfocada en otras cosas no ves lo quienes tienes a tu alrededor y te estás perdiendo de tener una nueva oportunidad en el amor o la amistad. Será una seña sutil, pero la identificarás.

Leo

Número de la suerte: 38

Estás en la recta de final, así que no desmayes. Estás agota e incluso con las esperanzas mermadas, pero falta poco para consigas ese resultado que tanto deseas. Busca apoyo en este momento, porque no tienes la fuerza la necesaria. Un gran amigo será quien se convierta en tu pilar.

Virgo

Número de la suerte: 13

Semana ideal para reflexionar y analizar tus conductas ante ciertas circunstancias que viviste hace poco. Aprende las lecciones que sean necesarias para que no caigas en los mismos errores y también para sacarle provecho a las circunstancias venideras.

Libra

Número de la suerte: 65

Habrá un chico muy guapo y atractivo que podría hacerte dudar e, incluso, caer en la tentación. No vale la pena, puesto que todo quedaría expuesto y perderías a quien sí te valora realmente. Será momento de que te alejes de ciertas personas que te perjudican.

Escorpio

Número de la suerte: 05

Te darán una tarea bastante complicada, no lo tomes como algo personal para dañarte, al contrario, es un reto porque saben que tienes las capacidades para superarlo. Demuéstrales que no se equivocan y que podrás con eso y otros más. Dejarás a todos con la boca abierta. Nadie te subestima.

Sagitario

Número de la suerte: 10

Recuperarás las energías que has pedido por tanto trabajo y compromisos que has tenido últimamente. Te sentirás mucho mejor y te pondrás al día con algunas cosas que has dejado rezagadas, ya sea por falta de tiempo o que sencillamente no tenías el ánimo para hacerlas.

Capricornio

Número de la suerte: 57

Un dinero que prestaste regresará a ti en el justo momento, así que no tendrás que recurrir a prestamistas para concretar lo que necesitas en este momento. Eso sí, esto te debe servir de lección para entender que el dinero no es amigo de nadie y el poder de destruir hasta lo impensable.

Acuario

Número de la suerte: 23

Te pedirán tu opinión sobre un asunto delicado. Ten cuidado porque te puede jugar en contra. No estás obligada a hacerlo, así que apela a esto para evadir. Muchos esperan estos momentos para tergiversar y poner a su favor algunas palabras, incluso no dichas.

Piscis

Número de la suerte: 71

Conocerás a alguien bastante interesante que te sacará sonrisas y te hará sentir muy especial. También a cuestionarte algunos criterios, pero de una forma sana y sobre todo constructiva. No necesariamente es alguien para amar como pareja, pero sí para atesorar.