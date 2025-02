La segunda quincena a febrero tendrá sorpresas para todo el zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cuida lo que llevas a tu boca, especialmente de lo que no tienes control, porque puedes terminar con tu salud estomacal por darte un gusto. Verifica lo que comes para que todo esté bajo control. No te fíes de que sea un lugar caro o en una buena zona de la ciudad.

PUBLICIDAD

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La oportunidad en el amor llegó, pero están tan centrada en resolver los conflictos que hay en tu familia que no te estás tomando el tiempo y las energías para ver a quién tienes en frente y que muere por estar contigo y valorarte como te lo mereces.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La calma reinará en tu hogar, aunque estarás un poco agotada por las reuniones y movidas de los últimos días. Dale un descanso al cuerpo y disfruta de la serenidad que tanto que costó conseguir. Has una limpieza energética tras visitar a alguien muy cercano.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No entenderás que está pasando con esa persona muy cercana a ti, puesto que unas veces parece acercarse para simpatizar contigo y otras alejarse como si algo le molestara. Lo mejor será que hables sinceramente y así dejas de lado la especulación.

PUBLICIDAD

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Una llamada relacionada con un trabajo te cambiará la vida para bien. Alguien que te conoce te recomendará con una persona encargada de recursos humanos y comenzarás a escribir una nueva experiencia en tu currículum vitae.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Es un buen momento para comenzar una rutina de ejercicios o cambiar un hábito alimenticio. Tendrás tantas energías que podrás reforzar el ánimo. Posiblemente alguien te que te ama te ayude para que enfrentes sola el proceso.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se concretará la relación. Hay campanas de boda tuyas o de un ser querido, pero será más que consolidar una relación, también servirá para blindar jurídicamente un asunto que ha estado acechando desde hace varios meses.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tómate todo con calma, por el hecho de que estés un poco holgada de dinero no quiere decir que vas a despilfarrar. Medita, ahorra y adquiere lo que realmente en necesario en este momento. Pregúntate cada vez que vayas a comprar: “Me hace falta”.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La felicidad se instalará en tu hogar porque te darán una gran noticia relacionada con estudios, ya sean tuyos, de tus hijos o alguien a quien amas mucho y ha estado esperando una respuesta sobre una petición formulada el año pasado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Habrá reencuentro con alguien que te desagrada. Llegó la hora de demostrar tus valores más arraigados. Esto será una gran lección para esa persona, puesto no que ve venir lo que vas a hacer. Después de esto, da por concluido ese capítulo en tu vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Serán 15 días en los que no habrá grandes cambios a nivel económicos, aunque pudiera presentarse una oportunidad de negocio que deberías tomarla sin pensar mucho, porque será algo que deberás pensar con mucha rapidez.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que aprender a decir: No, porque muchas personas se están aprovechando de esta debilidad para conseguir lo que desean, aunque no te agrade. Hay que poner límites a los demás y a ti misma, porque acabarás metida en problemas.