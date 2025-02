¡Nada de tristeza! Qué hacer si terminan contigo antes de San Valentín para no terminar con el corazón roto

Falta poco para San Valentín, una de las fechas más románticas del año, cuando esperas celebrar el amor con tu pareja.

Sin embargo, a veces puedes sufrir un duro golpe y es que, si terminan contigo antes de esta fecha, seguro tu mundo se vendrá abajo y será devastador.

Pero, debes saber que no es el fin del mundo, y quien termina perdiendo es él, no eres tú, y seguro luego volverá arrepentido, pero será muy tarde.

¡Nada de tristeza! Qué hacer si terminan contigo antes de San Valentín

Si tu pareja termina contigo antes de San Valentín no te deprimas ni tengas tu corazón roto aunque duela, pues fue lo mejor que te pudo pasar.

Haz planes ese día con amigas

Si tu pareja terminó contigo antes del 14 de febrero no creas que va a ser un día triste y que vas a estar sola, haz planes con amigas, o familiares que te ayuden a distraerte.

Ya sea salir a comer, a bailar, ir al cine, de paseo, a la piscina, a donde sea que puedas disfrutar y divertirte hazlo y no mires atrás, pues el hecho que estés soltera no quiere decir que no te vas a divertir.

Bota todo lo que te recuerde a él

Otra cosa que debes hacer para que lo superes y lo dejes en el pasado si terminan contigo antes de San Valentín es botar todo lo que te lo recuerde.

Ya sean cosas que él te regaló, o algo que compraron juntos, incluso si tenías su regalo para este día, todo lo que te recuerde a tu ex, bótalo o quémalo y déjalo atrás.

Practica yoga, pilates, ejercicios, o cualquier actividad

Algo que funcionará muy bien para hacerte sentir mejor si terminan contigo antes de San Valentín es practicar yoga, pilates, ejercicios o cualquier actividad que te mantenga entretenida.

Esto no solo te ayudará a olvidar, sino que te hará sentirte mejor contigo misma y te ayudará a recuperar tu amor propio y autoestima.

Vístete más sexy y hermosa que nunca

Otra cosa que puedes hacer para sentirte mejor y vengarte de tu ex al dejarte antes de esta fecha, es vestirte más sexy y hermosa que nunca.

No es que antes no lo hicieras, pero debes recordarle y dejarle claro a ese hombre lo que dejó ir y lo que perdió y ya no recuperará más, además que te ayudará a amarte más y recordarte lo valiosa que eres.