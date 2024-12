Júpiter y el Sol en oposición traerán un golpe de prosperidad a 5 signos este 7 de diciembre

Este sábado 7 de diciembre será un día especial, porque el gigante del Sistema Solar, Júpiter, se alineará con la Tierra y el Sol, quedan en oposición al astro rey, por lo que ofrecerá una vista más grande y brillante de él, al punto que podrás verlo a simple vista.

El planeta se verá grande y brillante en el cielo hasta fin de año; lo encontrarás en la constelación Tauro. Así lo afirmó el portal de astronomía Star Walk, hasta el 4 de febrero, cuando el gigante gaseoso cambie su movimiento de retrógrado a directo. Todo este evento desde mañana y hasta el primer trimestre del 2025 traerá un golpe de prosperidad para ciertos signos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu curiosidad te llevará a tomar algunas decisiones que van más allá de tus límites, por lo que saldrá de tu zona de confort. En las primeras de cambio la situación te resultará incómoda, pero luego te acoplarás muy bien. La bonanza llega de manos desconocidas y te permitirá salir adelante. Tendrás un apoyo incondicional, que será clave en todo el proceso que estás por vivir.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se cerrará un negocio al que le has dedicado muchos meses. No será con el cliente que has tratado de persuadir, sino con un que llegará a ti. Alguien desde muy lejos le dará tu contacto. El dinero vendrá a ti. Se coordinará todo y antes de que llegue Navidad tendrá tu gran recompensa. Todo el tiempo que has esperado valdrá la pena, eso sí analiza muy bien que gastarás o invertirás lo obtenido, porque podría convertirse en sal y agua.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La felicidad se posará en su familia, posiblemente con la llegada de un nuevo miembro de la familia. Alguien dará a luz o te darán la buena nueva en estas fechas. Será una gran bendición porque este bebé aportará el equilibrio que se necesita actualmente. Te ayudará a plantearte nuevas metas y pensar más allá de lo que tienes hasta ahora. Disfruta de esa alegría.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aprovecha el tiempo que tienes. Se viene un cambio radical y eso incluye modificación en la disponibilidad y autonomía de los momentos libres que has gozado hasta ahora. Sin embargo, este cambio será para bien porque te dará más estabilidad, así como más ingresos, algo que será esencial para el 2025 porque habrá más gastos y comodidades.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Vas a resolver sin mucho esfuerzo un gran inconveniente que se desarrolle en tu puesto de trabajo o en hogar. Si se en tu trabajo, será lo que necesites para demostrarle a la persona pertinente que eres la indicada para hacer las cosas y que mereces el aumento que estás necesitando. Si es en el hogar, aportará armonía y paz, te hará reflexionar sobre ciertos temas.