¿Por qué el 3 de diciembre es el día de ‘Heather’?

Como es usual el 3 de diciembre de cada año, la canción ‘Heather’ se volvió tendencia, pues dicho tema hace referencia a esta fecha y es que la composición de Conan Gray se volvió un ícono de la cultura pop que es citada constantemente por las nuevas generaciones que se identifican con la letra.

En el año 2020 se estrenó ‘Heather’, canción de la autoría del originario de California Conan Gray, quien actualmente tiene 25 años. Muchas personas se sintieron identificados con la lírica, por lo que se convirtió en la composición más popular del artista que ahora goza de fama internacional.

¿Qué dice la letra de ‘Heather’ de Conan Gray?

Una gran cantidad de personas asociaron su situación sentimental con la de la canción, pues esta habla de una persona que está enamorada de otra, y aunque parece que su amor es correspondido, la existencia de Heather, una chica hermosa y carismática, causa inseguridad en la relación, pues la protagonista de la historia se compara constantemente con Heather.

“Aún recuerdo el 3 de diciembre, yo usaba tu suéter, dijiste que se me veía mejor que a ti. Si tan solo supieras cómo me gustabas, pero veía tus ojos mientras ella pasaba”, son los versos con los que comienza ‘Heather’.

El coro se volvió la parte favorita de los escuchas: “Ella te tiene impresionado, mientras yo muero. ¿Por qué me besaste, si no soy ni la mitad de bonita? Me diste tu suéter, es solo poliéster, pero ella te gusta más, quisiera ser Heather”.

‘Heather’ se vuelve tendencia en redes sociales

Nombrar la canción cada 3 de diciembre se volvió una tradición, por lo que las publicaciones de los internautas lograron que ‘Heather’ se convirtiera en tendencia en internet.

“Hoy es 3 de diciembre, día de llorar con ‘Heather’”, “Si me ven más sensible de lo normal, es que ‘Heather’ es mi canción más personal”, “Yo quería ser Heather” y “Mi festividad favorita”.