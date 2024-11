Así sorprenderá el cosmos a todo el zodiaco antes de que inicie Mercurio retrógrado

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Aceptarás las cosas son, comenzarás a tomar conciencia de lo que has estado haciendo y esto te permitirá tomar decisiones responsables. Te sentirás aliviada y podrás disfrutar a plenitud sin remordimientos. Tendrás las manos vacías para recibir lo bueno que el cosmos tiene para ti.

PUBLICIDAD

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estos días serán perfectos para comunicar lo que deseas para mejorar las relaciones o exigir mejoras cambios, ya sea en tu empleo o en tur relación de pareja, ya que una vez que llegue Mercurio retrógrado todo comenzará a empeorará o habrá un silencio violento.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Se vienen buenos tiempos en el ámbito económico. Quizá una nueva oportunidad de empleo te amplíe tu estabilidad o crear algún plan de negocio que podrás echar a andar a inicios del año que viene con la ayuda de alguien con mucho conocimiento en la materia.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las peleas cesan. La fuente de la discordia se apagará porque te darás cuenta qué es lo que realmente está ocurriendo y sabrás cómo trabajar en eso. Respirarás por fin vientos de paz, que se prolongarán hasta el primer trimestre del 2025.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Recibirás una llamada que dará inicio a un proceso de selección para un nuevo trabajo que se concretará en la primera quincena de diciembre. Deberás renunciar a algunos privilegios para poder obtener otros. El éxito comenzará esta semana.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El recuerdo de un pasado feliz pudiera llenarte de melancolía, pero no deberás aferrarte a ella, porque estos momentos deben ser el motor que necesitas para continuar. Es un pasado que no regresará, aunque vuelvas al lugar donde los creaste. Ya nada es igual, pero será mejor.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El amor bonito llega de la forma más sublime. No todo es como lo deseas. Te darás cuenta que siempre ha estado allí, pero te has ocupado en situaciones superfluas y personas que no aportan a tu vida. Los colores comenzarán a pintar tus días de alegría.

PUBLICIDAD

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Algunos cambios importantes se comenzarán a gestar en estos días, para terminar de materializarse antes de que termine el año. Esto te producirá angustia y ansiedad, pero tendrás el poder de manejarlo de la mejor manera posible. Tendrás el control y eso será una gran ventaja.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Iniciarás el proceso de restablecer la comunicación y la relación con algún familiar que ha estado lejano por alguna circunstancia. Ahora todo irá mucho mejor y te sentirás más tranquila porque la calma será ahora pate de tu vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Es momento para analizar muy bien esas propuestas de alianzas o negocios con terceros, ya que pudieras pactar con las personas equivocadas, ya que podrías salir perjudicada por la mala reputación que tienen o quedarse sin algo muy preciado.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estarás en tu mejor momento porque habrá una lluvia de oportunidades que deberás tomar y concretarlas para sacar el mejor provecho a las situaciones que estás por vivir. Tendrás grandes alegrías que marcaran esta parte de tu vida.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Antes del 25 de noviembre será necesario que tomes una pausa o que piensen muy bien sobre todo el esfuerzo que estás poniendo en una situación infértil. Todo el esfuerzo que está haciendo podrá afectar su salud física y también la relación con las personas que más te aman.