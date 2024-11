Horóscopo de Los Ángeles para confiar en cada paso al éxito este domingo 17 de noviembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Jeliel

Tienes que enfrentar tus miedos y buscar la fortaleza para traspasar todos los obstáculos y avanzar al progreso. Jeliel te llenará de amor y sanará tu corazón.

Tauro

Arcángel Sitael

No tengas miedo de dar un paso adelante. La decisión que tomes será la mejor si actúas con determinación para enfrentar cualquier reto. Sitael es el ángel que te ilumina para que el agradecimiento sea tu premisa.

Géminis

Arcángel Aladiah

Las malas energías que están a tu alrededor, solo las puedes combatir con amor. No permitas que otros te llenen de rencores, porque eso no te deja avanzar. Pídele al ángel Aladiah comprensión y generosidad.

Cáncer

Arcángel Iezalel

Si no te gusta el camino que estás recorriendo, construye otro pero hazlo con actitud positiva. Iezalel es el ángel que con su luz divina te ilumina y le da ánimo a tu corazón.

Leo

Arcángel Caliel

No importa cuántas veces te derriben, sino cuántas veces te levantas para seguir adelante y triunfar. Caliel es el ángel que te dará la actitud necesaria para que se te abran los caminos.

Virgo

Arcángel Pahaliah

Si te sientes confundida y no encuentras el camino correcto, deja el orgullo y pide ayuda. Hay momentos en el que hay que bajar el ego y seguir adelante. Pahaliah es el ángel que estará a tu lado para que tengas ánimo para avanzar.

Libra

Arcángel Melahel

El optimismo es el rasgo más importante que uno puede tener, porque lleva a la fe, a la confianza, a la esperanza, a la valentía y al progreso. Pídele al ángel Melahel firmeza para derribar los obstáculos que se presenten.

Escorpio

Arcángel Reiyel

Tienes que dejar atrás el pasado y darte la oportunidad de vivir y disfrutar del amor. Se abren los caminos y no puedes perder esa oportunidad. Pídele al ángel Reiyel que te sane emocionalmente para que ese alguien especial te valore.

Sagitario

Arcángel Vasariah

No pierdas ni un minuto en no ser feliz. Si una ventana se cierra, corre a la siguiente o derriba una puerta, lo importante es no quedarte en la tristeza. El ángel Vasariah estará contigo para darte fuerza y continuar.

Capricornio

Arcángel Lecabel

Solo cuando nos arriesgamos, nuestras vidas mejoran. El riesgo inicial y el más difícil que tenemos que correr es el de ser honestos. El ángel Lecabel estará a tu lado para darte fortaleza.

Acuario

Arcángel Menadel

El optimismo es un imán de felicidad. Si te mantienes positivo las cosas buenas y la gente buena serán atraídas hacia ti. Invoca al ángel Menadel para que sigas adelante desde el amor y el merecimiento.

Piscis

Arcángel Mikael

La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia, si es positiva se abren los caminos al éxito. Pídele a Mikael generosidad y bondad para seguir adelante.