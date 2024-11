5 signos reciben un golpe de suerte antes de que llegue mercurio retrógrado

El último Mercurio retrógrado del 2024 inicia el próximo 26 de noviembre y todos los planetas se mueven para acelerar las buenas vibras de la Superluna y prepararse para esa etapa que será de reflexión. 5 signos tendrán las mejores energías antes de que suceda la retrogradación y recibirán la suerte para avanzar en lo laboral y lo emocional.

Cáncer

Tu sueño se va a cumplir porque el esfuerzo que le has puesto a los negocios te han dado buenos frutos financieros. Muchas personas te observan y están claros que te destacas y brillas en todo lo que te propones y eso te hace ganar puntos para avanzar a un futuro de prosperidad. Es la oportunidad que estás buscando y no desmayes en seguir luchando por ella. Te ofrecen realizar un viaje para resolver algunos conflictos laborales y es allí la estocada para dar el paso decisivo que te llevará a la cima. En ese lugar te vas a encontrar con nuevas oportunidades y una oferta jugosa que no puedes dejar pasar.

Leo

Pasó mucho tiempo entre golpes y energías negativas para darte cuenta que sólo tu er4es capaz de salir adelante solo siguiendo tu intuición. Ahora llega otra etapa y está cargada de las mejores vibras porque ya aprendiste la lección y lograste el lugar que te corresponde en el plano profesional. Vas a brillar en esta nueva oportunidad, aun cuando será más trabajo, tendrás la satisfacción que vas a culminar el año exitoso y con el equilibrio económico que tanto deseaste. La vida te recompensa por tus buenas acciones y te pone frente a frente a esa persona con la que quieres estar al lado y que por temor a que te rechazara no dabas el primer paso. Hazlo con confianza que todo está a tu favor.

Virgo

Tras largo tiempo de mucho esfuerzo lograste consolidarte en el ámbito profesional, en el trabajo que tanto deseabas y que ahora te dará todos los beneficios financieros para equilibrarte. Es momento de celebrar y de reflexionar que todo lo que se hace con pasión, será exitoso. Te llega un dinero de alguien que te debía, así que tómalo y resuelve un problema económico de alguien muy cercano que estuvo a tu lado en las buenas y en las no tanto. Saca tiempo para dedicarlo a tu pareja, para llenarse de momentos de intimidad que va a consolidar la relación, algo que estabas esperando hace meses. No dejes que voces negativas llenen tu corazón de rencores. Sacúdete de eso.

Libra

Saliste de tu zona de confort y vences el miedo a lo desconocido. Ya sabes que tienes en tus manos y como proceder para los nuevos retos que te esperan. Tus finanzas se van a incrementar para culminar un año desahogada de deudas. La vida te está recompensando por todo el esfuerzo que le has puesto al trabajo. Lo que debes es tener prudencia de ahora en adelante para saber en qué inviertes las ganancias. No dejes que energías negativas y la envidia de otros te distraigan de tu objetivo que es crecer aun más y aprovecha cualquier oportunidad para demostrar tu profesionalismo y dedicación.

Escorpio

No hay reto que tu no puedas afrontar porque tienes la determinación, firmeza y fuerza de voluntad para echar adelante lo que sea. Ese proyecto es tuyo desde hace tiempo, así que pon todo de ti para que ya tengas el control en tus manos. Es el momento de brillar para avanzar al progreso. Vas a tener el apoyo de gente de mucho poder que cree y confía en ti y que te darán el empujón que necesitas para arrancar. Es tan favorable este momento que las finanzas te ayudarán a resolver algunos compromisos. No permitas que el miedo te invada en un momento determinado. Avanza sin mirar atrás que las oportunidades las tienes al frente.