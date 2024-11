El proceso para mencionar a un contacto en tus estados de WhatsApp: solo debes seguir 5 pasos

Meta agregó recientemente una nueva función a WhatsApp: la posibilidad de mencionar a otros contactos en los estados que se publican dentro de la aplicación de mensajería por excelencia.

La opción sirve para que las personas etiquetadas reciban una notificación de la publicación de ese estado en especial, lo que asegura que ciertos individuos vean un status update en concreto.

La mejor parte es que las menciones no son públicas, por lo que solo aquellos que menciones serán notificados de la mención, mientras el resto de usuarios no podrá ver a quiénes has “arrobado”.

Por ahora, la app solo permite que una persona mencione a un máximo de cinco, los cuales deben estar en sus contactos; así logran evitar los abusos de esta nueva función privada.

¿Cómo se puede mencionar a una persona en WhatsApp?

El proceso de mencionar a alguien en un estado de WhatsApp es muy intuitivo. De hecho, solo amerita seguir 5 sencillos pasos. A continuación, te contamos lo que debes hacer, según Xataka.