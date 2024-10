¿Eliges al oso o al hombre? La pregunta que abrió un debate y la mayoría de mujeres contesta igual

Una pregunta dicotómica ha generado un debate entre hombres y mujeres en redes sociales. Las primeras responden casi en unanimidad, mientras los segundos reaccionan con ira por su elección.

Y, si bien aparentaría ser una cosa más sin importancia de las que abundan en internet, la verdad es que comprueba lo poco que el género masculino comprende sobre las vivencias de las féminas.

¿El hombre o el oso? La pregunta que ha enfrentado a usuarios en internet

La pregunta está dirigida hacia las mujeres y solo amerita hacer una sencilla decisión: si estuvieras sola y sin armas en un bosque, ¿preferirías toparte con un oso o con un hombre desconocido?

La mayoría de las mujeres ha elegido al oso sin hesitar, lo que ha causado una gran molestia entre hombres y ha causado una intensa discusión que lleva meses alimentándose en TikTok y otras redes.

El origen exacto del debate no está claro. De acuerdo a Glamour, algunos consideran que la cuenta Screenshot HQ en TikTok inició todo con un video de dos presentadores conversando al respecto.

No obstante, tal parece que ambos solo se refieren a un tema que ya tiene tiempo rondando, por lo que se desconoce quién fue la primera persona en plantear este cuestionamiento en la red.

A pesar de eso, el video antes mencionado permitió que la discusión se hiciera viral y no porque sea una sandez, sino porque muestra la profunda falta de conexión que hay entre chicos y chicas.

Para las mujeres, la elección es indiscutible: un hombre desconocido es sin duda una gran amenaza. Solo la idea de verse solas en un bosque y encontrarse a un extraño mirándolas es aterrador.

Y es que, la realidad es que hombres lastiman a mujeres a diario en el mundo. Desde su primer día en este plano, las niñas son enseñadas sobre los peligros que los hombres representan para ellas.

Por eso, les dicen que no anden solas de noche, no tomen demasiado, no se recojan el pelo en una cola, no usen audífonos en la calle, tengan las llaves a la mano antes de entrar en casa y mucho más.

Así que claramente elegirán al oso y no porque el animal no dé miedo. Ser atacadas por uno claro que es espantoso, pero se ve lejano. Y sí, es más complicado huir de ellos, pero aun así, el oso gana.

Lamentablemente, esto en vez de generar comprensión, ha molestado a muchos hombres en la aplicación. Ahora, TikTok está repleta de chicos explicando por qué no deberían elegir al oso.

Es más, incluso alegan que ninguna entiende lo horrible que podría ser el probable ataque del animal. Por supuesto, muchas mujeres partidarias del oso no han tardado en replicar sus conjeturas.

“Estos hombres, y algunas mujeres equivocadas, dicen: ‘Oh, ¿así que realmente tienes miedo de los hombres todo el tiempo? ¿No lo sabes?”, expresó Shawnda en TikTok, según el medio citado.

Pero, como muchas han señalado, no es que crean que pueden escapar de un oso o sobrevivir al ataque de uno. Lo que explican es que eso les da menos miedo que lo que un hombre podría hacer.

Así que sí, una “boba” tendencia de TikTok ha logrado darles exposición a varias realidades, como que los hombres no entienden aun lo que viven las mujeres a diario y falta mucho para que suceda.