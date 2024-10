La luna llena de octubre llegará para afectar las emociones de estos signos y cómo salir airosas de esto

Este 17 de octubre el cielo nocturno brindará un gran espectáculo cuando la luna llena, conocida como en esta fecha de Cazador, salga e ilumine todo con su esplendor, ya que se tratará de la superluna más grande y brillante de todo el 2024. Será algo muy lindo que se podrá apreciar, incluso, desde hoy miércoles 16 de octubre hasta el jueves 18. Estará en la constelación de Aries, por lo que, además, influirá en las emociones de algunos signos del zodiaco.

Las “superlunas” se producen cuando la fase llena del satélite coincide con su mayor aproximación a la Tierra durante la trayectoria elíptica que describe durante su órbita. Esto hace que el astro parezca mucho más grande y brillante a la vista. La luna del cazador forma así parte de las conocidas como superlunas, que pueden apreciarse hasta un 7% más grandes y un 16% más brillantes que el resto. En concreto, alcanzará una distancia mínima con respecto a la Tierra: 357.364 kilómetros.

Aries

La Luna tendrá un gran efecto en las aspiraciones de vida que tienes. Es por esto, que es muy posible que desees replantear tus objetivos, y sentir que esto de causará un retraso y hasta frustración, pero solo se deberá aceptar que la jerarquización aportará mucho a tu desarrollo y consigas destacarte más temprano que tarde, especialmente en el capo laboral. Piensa primero en ti y luego en los demás, y eso incluye a tu familia.

Géminis

Un evento relacionado con la salud de alguien a quien amas mucho te generará estrés y preocupación, porque no sabrás canalizar los pensamientos negativos. No dejes que te azoten, tú tienes el poder sobre tu mente, pero para eso tienes que trabajar y ser consciente de que estarás entrando en un hoyo. De ser necesario, busca ayuda o distraete, de esta manera pensarás con mayor claridad y le darás la fuerza que tu familiar necesita.

Capricornio

La felicidad estará en pausa por esta semana porque la tristeza te embargará al recordar cierta persona de tu pasado o que está muy lejos de ti. Te has rehusado a trascender en esa etapa y es lo que te tiene así. Hace falta que trabajes en lo que realmente deseas y si está en tus posibilidades buscar a esa persona de nuevo o no. De ser negativo, ¡acéptalo! y aprende a vivir sin ella porque te estás perdiendo de muchos regalo que el mismo cosmos te la planteado, pero no has visto por tu dolor.

Escorpio

Aunque sabes que tienes la razón, ya no vale la pena que sacrifiques tu buen humor por alguien que jamás cambiará su forma de ser. Toma medidas y anuncialas lo más pronto posible para que comiences a enfocar tus energías en tu porvenir y no en los problemas que se puedan presentar con este individuo. Todo fluirá porque sabes que el final está cerca y el inicio también.