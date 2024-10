Horóscopo de hoy para sanar heridas y recibir el amor este jueves 17 octubre

Aries

Lleva las cosas con calma, pero con constancia, esa es la clave para estar en armonía en tu trabajo. No sigas anclada al pasado porque estando así nadie se acerca por miedo al rechazo. Pasa la página para que te lleguen bendiciones y una persona que te valore.

Tauro

Los cambios en la vida son necesarios para crecer y a ti te está pasando, así que deja el miedo y avanza. Estudia bien la propuesta que tiene muy buenas perspectivas. Bájale al carácter porque tus reclamos mortifican a tu pareja y estás provocando una situación muy complicada.

Géminis

Te vas a enfrentar a varios problemas que con fuerza de voluntad vas a solucionar. Recuerda aplicar tu inteligencia y ten serenidad para comunicar lo que consideras no está bien. Alguien de tu entorno quiere conquistarte, pero no te conviene. Cuidado a veces es mejor mirar a otro lado y no desesperarse.

Cáncer

Los problemas que estás presentando en el plano laboral, lo vas a resolver sólo debes ser paciente y tolerante porque hay personas que no tienen la misma disposición que tú. Estás en plan de conquista y eso te tiene entusiasmada e ilusionada.

Leo

En el trabajo las cosas van muy bien, pero tienes que esforzarte más en unir al equipo en un solo objetivo, producir. La armonía debe ser tu principal razón para tener una relación de pareja sana. Un familiar te busca porque tiene problemas y necesita de tu ayuda. Tu eres la única con el poder para hacerlo.

Virgo

Estas en un momento muy productivo y todo este esfuerzo que has hecho te ayudará a consolidar tu economía y poder invertir para un futuro prospero. Deja de llevarte por los impulsos y busca la manera de resolver las diferencias con tu pareja para estar en armonía.

Libra

Tienes que poner toda tu energía en los proyectos para lograr la meta que te has propuesto. Vas a estar muy bien en la medida que sepas administrar tus finanzas. Te llega una nueva ilusión a tu vida con alguien muy cercano a tu entorno. Eso te hará salir del pasado.

Escorpio

Debes tomar la decisión de apartarte o quedarte en el lugar, de ello depende que avances o no. Si te ofrecen algo mejor acéptalo porque viene con muy buenas perspectivas. La monotonía hace daño a tu relación de pareja, salgan de allí y busquen la aventura para tener una relación sana.

Sagitario

Estas pensado en independizarte y tener tu propio emprendimiento. Es el momento de tomar la decisión y de avanzar. Estás tan concentrada en tu crecimiento profesional que estás descuidando a tu pareja. Dedícale también a la pasión.

Capricornio

Tienes una nueva oportunidad, pero debes tomar una decisión pronto. No te va mal donde estás, pero te ofrecen ese cambio que necesitas para avanzar y crecer. Sé valiente para plantearle a tu pareja que no quieres seguir a su lado porque alguien más llena tu corazón.

Acuario

Vienen cambios laborales que te van a permitir crecer y mejorar tu economía, pero cuidado con sentir que tienes más poder para arremeter contra quien no debes. Tienes que hacerle caso tu intuición y permitirte la oportunidad de sentir y de amar sin condiciones. Tu corazón está sano para dar ese paso.

Piscis

Las decisiones apresuradas, traen consecuencias que no quieres asumir, así que reflexiona y analiza muy bien cada paso que quieras dar para progresar. Deja de estar anclada en el pasado y aprovecha esta nueva oportunidad que te brinda la vida.