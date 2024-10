“No se salvan”: Yina Calderón le dio con todo a un par de influencers con una canción de rap

Yina Calderón no se quedó callada y decidió publicar un video en su nueva cuenta de Instagram, componiendo un tema de rap en el que criticó duramente a un par de influencers muy destacados en Colombia, sacando a la luz lo que piensa de ellos. Además, en el clip también dejó ver cuál será su futuro en las redes sociales.

La empresaria se mostró melancólica hace algunos días después de que se enterara que su octava cuenta en Instagram había sido inhabilitada, compartiendo un mensaje de tristeza en la que jugó con la idea de que se despediría de las redes sociales por esta razón.

Incluso grabó un video personificando a la fallecida Amy Winehouse, recreando una escena en donde estaba siendo acosada por diferentes personas que querían sus declaraciones y tomarle muchas fotos mientras ella escapaba de la situación, brindando un mensaje de despedida al final del clip.

Sin embargo, pocos días después de esto sorprendió con una nueva cuenta de Instagram en donde decidió compartir un contundente video en el que aparece cantando al ritmo de una pista urbana con una lírica contundente contra dos influencers.

“Se las dan de bondadosos ayudando a perritos, pero con los pesitos que con un método Cossio los estafaron”, dijo Yina Calderón en la canción, haciendo referencia a Yeferson Cossio y a sus allegados y las presuntas denuncias de estafa con su curso de publicidad.

La joven también aprovechó para hablar de ‘Westcol’, otro influencer que no tiene en buena estima: “utiliza sus ex para mantenerse firme. Con su ‘W’ yo me limpio el c***, ese que le das a Blessd y a Arcángel”.

Yina Calderón no planea abandonar las redes sociales

Si bien en publicaciones anteriores jugó con la idea de despedirse de estas plataformas digitales, en este nuevo clip dejó claro que, a pesar de todos los intentos de estos influencers por inhabilitarle sus cuentas, ella no se dará por vencida, asegurando que hay mucha gente que disfruta de su contenido.

“No todo es envidia, hay gente que me admira, y por esa misma gente hoy sigo dando lidia. Soy Yina Calderón, de Oporapa, Huila. Hasta una próxima, no se salvan de esta malp***da”, concluyó la DJ.