“¿Me veo fea?”: Diana, de los Escachaítos, sorprendió a sus seguidores con cambio de look

Diana, integrante de ‘Los Escachaítos’, sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar un nuevo cambio de look. La creadora de contenido, conocida por compartir su vida en el campo, decidió darle un giro a su estilo habitual, específicamente en su cabello, que generalmente mantenía suelto. A través de sus redes sociales, relató que llevaba tiempo pensando en hacer algo diferente y finalmente se animó a compartir con su audiencia su nuevo estilo.

Diana explicó en su video que la decisión de cambiar su apariencia fue influenciada por los comentarios de sus seguidores, quienes a menudo le preguntaban por qué no hacía algo distinto con su cabello. Algunos incluso insinuaban que no sabía peinarse o se quejaban de que siempre tenía el pelo en la cara. Ante esta avalancha de sugerencias, la creadora de contenido decidió hacer caso a su audiencia y optó por un cambio radical: unas trenzas que decidió hacerse en un salón de belleza.

Comenzaron por trenzar un extremo de su cabeza. Tras ver el resultado, continuó con el resto del cabello, conservando tanto su largo como su color natural, hasta hacerle más de 50 trenzas.

En su segundo día con el nuevo peinado, Diana confesó sentirse extraña pero también aliviada de no tener que preocuparse por arreglarse el cabello constantemente. “Se ven bonitas, y algo que me encanta es que no tengo que estar peinándome a cada momento, ya que las trenzas se ven muy organizadas”, comentó. Sin embargo, también admitió que en su pueblo, mucha gente la miraba con curiosidad, lo que le causaba algo de incomodidad. “Me tocaba el cabello pensando que me veía mal, ¿será que me veo fea?, pero la verdad no sabía qué hacer”, expresó.

A pesar de las dudas iniciales, la influencer recibió numerosas preguntas sobre cuánto tiempo planeaba mantener el nuevo peinado, a lo que respondió que aún no lo tenía claro, pero que esperaba mantenerlo por una o dos semanas. En sus historias, Diana aprovechó para agradecer a sus seguidores por las amables reacciones, señalando que tanto hombres como mujeres comentaron su nueva apariencia con mucho respeto.