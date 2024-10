Frutas recomendadas por los nutricionistas para la dieta diaria

Las frutas deberían ser parte importante de nuestra dieta diaria. Ellas, además de deliciosas, son muy alimenticias y aportan grandes beneficios a nuestro cuerpo.

De hecho, de acuerdo a lo publicado en el portal El Universo, “para conseguir ese equilibrio de una vida saludable es necesario aumentar la cantidad y la variedad de los alimentos que ingerimos, en los cuales la fruta fresca debe ser básico en la dieta diaria, pues su aporte de nutrientes, vitaminas y minerales es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo”.

¿Cuáles son las frutas más recomendadas?

Mezclar las frutas las hace aún más deliciosas.

El Licenciado en Nutrición, Gilberto Faría, aconseja comer como merienda las siguientes frutas en las cantidades indicadas:

Fresa 300 gramos.

Melón 280 gramos.

Lechosa 250 gramos.

Naranja 200 gramos.

Piña 200 gramos.

Manzana180 gramos.

Pera 160 gramos.

Durazno 150 gramos.

Banana 110 gramos.

¿Por qué la fresa es la preferida de los expertos en nutrición?

La fresa: número 1 en beneficios.

Según el sitio web runners world, comer fresas tiene grandes beneficios:

Ayudan a una buena digestión: las fresas son ricas en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, lo que ayuda a mantener un intestino saludable. Los antioxidantes ayudan en la absorción de nutrientes clave, además de las proteínas y el hierro. La fibra juega un papel fundamental para ayudar a hacer la digestión y regularla.

Ayudan a perder peso: son una buena merienda para perder peso o mantenerlo. Son dulces, por lo que pueden ser un buen reemplazo de gallegas o dulces para satisfacer a los golosos, también después de la comida o la cena. Cada fresa suele equivaler a cuatro calorías.

Las fresas son aliadas de los regímenes dietéticos.

Son una fuente de vitamina C: los antioxidantes, vitaminas y minerales en las fresas pueden ayudar a mantenerte saludable. De hecho, tiene mucha más vitamina C que una naranja. Por ejemplo, una taza de fresas te da el 150% de la vitamina C recomendada, lo que ayuda a proteger el sistema inmunológico y protege de otras enfermedades cardiovasculares, arrugas en la piel y mala salud ocular.