¿Qué significa el emoji de angelito? Se puede usar tanto con seriedad como de forma irónica

Si en alguna ocasión te han mandado un emoji en un chat de WhatsApp y no has podido interpretar lo que quiere decir, debes saber que no estás solo ni es un síntoma de una escasa comprensión.

PUBLICIDAD

La verdad es que el desconcierto con estos símbolos es algo muy frecuente. Y es que, aunque son casi indispensables para comunicarnos cada día, no todo el mundo los entiende de la misma forma.

La razón principal es que están inclinados a la interpretación personal a causa de su condición visual. Por fortuna, cada pictograma existente cuenta con un significado determinado desde su creación.

Gracias eso, podemos evadir confusiones solo al averiguar qué quiere decir cada uno de estos o, por lo menos, los más imprecisos de ellos, tal como el de angelito que tanto se usa en el mundo virtual.

Si desconoces qué representa ese emoji, no eres el único. Por eso, a continuación, te explicamos cuál es su verdadero significado para que empieces a usarlo con conocimiento de lo que representa.

El verdadero significado del emoji de angelito

Emojipedia afirma que el bebé con un halo y alas representa a “un bebé dulce, un querubín bíblico, un cupido mitológico, un angelito decorativo o un ángel como ser sobrenatural en general”.

En cuanto a sus usos, la enciclopedia de los emojis sostiene que se puede emplear seriamente o de forma sarcástica para “hablar sobre la bondad o la inocencia” en mensajes y redes sociales.

PUBLICIDAD

“Se suele usar para expresar afecto por las personas, especialmente por los niños al nacer o, más tristemente, después de la muerte”, agrega el cibersitio oficial dedicado a los pictogramas.

Asimismo, la llamada “biblia” de los emojis recoge que el angelito “aparece en una gran variedad de contextos que van desde la inocencia, el amor, el día de San Valentín, los sentimientos positivos como la gratitud y la fe cristiana, especialmente durante la Navidad”.

Como curiosidad, el nombre oficial de este ícono es “Bebé Ángel” y fue admitido como parte de Unicode 6.0 en 2010. En Emoji 1.0, el símbolo arribó en 2015.