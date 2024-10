El eclipse anular del sol traerá sorpresas para todo el zodiaco en la primera semana de octubre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vivirás momento de tensión que serán innecesarios, porque los puedes evitar empezando por cambiar algunos de tus comportamientos. Es posible que debas ser un poco más comunicativa para que te entiendas con los demás. Los silencios a veces también suelen ser bastante violentos.

PUBLICIDAD

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El amor te sonreirá. Así que si estás buscando a tu pareja, el eclipse te ayudará despejar todas las dudas, pero sobre todo los miedos. Si ya tienes una relación, entonces es momento de que disfrutes más de las pequeñas cosas y le des la importancia que se merecen.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Una acción noble de una persona extraña te conmoverá mucho al punto de que logrará cambiar algo dentro de ti para siempre. Te dará una lección muy poderosa y especialmente que te impulsará a buscar lo que tantos deseas, porque te darás cuenta que el mayor límite has sido tú misma.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Habrá reencuentro con un ser amado. Será un alivio para las almas de ambos, ya que, aunque no lo crean así, era el tiempo justo para ponerse al día y hacer catarsis de todo lo que las aflige y emociona. Sentirás un gran alivio al exteriorizar todo lo que tu corazón guarda.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No te des prisa, deja que las cosas fluyan. Quizás ahora sientas que todo está en tu contra o se tornan mucho más difíciles, sobre todo en materia económica, pero algo muy bueno te llegará en el preciso instante, ni antes ni después. Por ahora enfócate a pulir algunas áreas de tus conocimientos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay algunos desencuentros con tus compañeros de labores porque ambos tendrán la razón, ya sus puntos de vista serán válidos, solo que ninguno estará dispuesto a aceptar la verdad del otro. Ya será hora de que elijas si quieres ganar esa batalla o será preferible invertir tu tiempo en algo mejor.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La fe mueve las montañas y lo increíble pasará. Las buenas noticias en materia de bienestar, ya sea tuyo o de un ser querido llegarán muy pronto a tus oídos. Sigue creyendo porque todo lo que pida se concederá. Será un gran regalo para estar agradecido por el resto de tu vida.

PUBLICIDAD

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Lamentablemente descubrirás un engaño por parte de alguien en quien confías ciegamente. Todo este tiempo te ha hecho creer que estabas exagerando, pero solo era para distraer tu atención y hacerte sentir culpable. Ya no más. Te dolerá, pero será una depuración que la misma vida te dará.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Recibirás una gran ayuda monetaria por parte de alguien que está lejos de ti, pero te ama fervientemente. Sabe todo lo que has tenido que enfrentar y desea aliviar tu carga, permíteselo. No le quites la voluntad. Ya vendrán los tiempos en que puedas retribuirlos de muchas maneras.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás en tu mejor momento y sabes que es así. Te sientes en calma, realizada y que todo se ha estado dando cuando ha sido el tiempo indicado. Los malos ratos que pasaste te ayudaron a madurar espiritualmente y esa es la razón del por qué ahora no cualquier tormenta te desequilibra.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estarás creando muy gratos recuerdos con una persona que tienes tiempo sin ver. De nuevo se juntarán y llorarán de alegría. Desde hace varios años te hacía falta este tipo de reencuentro. Atesóralo y no te enfoques en otros aspectos que pudieran distraerte.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No cuentes con el dinero prometido por alguien muy cercano, ya que no te cumplirá. Mantén tu reserva para que no pierdas los beneficios que has adquirido hasta ahora, ya una cuota caída puede hacer que todo el tiempo se vaya por la borda.