¿Qué significa el emoji de rana en WhatsApp? Se usa para representar un par de cómicos memes

En la actualidad, existen muy pocos individuos que no hayan usado por lo menos en una ocasión los emojis, esos diminutos símbolos gráficos con los que podemos exteriorizar emociones y sentimientos como la sorpresa, alegría, desilusión o congoja en las conversaciones de WhatsApp.

PUBLICIDAD

Incluso, en muchos casos, es suficiente con enviar solo un pictograma para resumir todo lo que se quiere transmitir; sin embargo, con más de tres mil de estos iconos disponibles para usar, puede ser complicado saberse el significado de todos estos pequeños dibujos que hay en nuestro teléfono.

De hecho, algunos hasta son enviados por los usuarios sin saber qué significan o qué historia hay detrás de los mismos. Tal es el caso con el emoji de rana verde que se halla en la aplicación de mensajería de Meta y redes sociales. Si desconoces lo que representa, estás en el sitio correcto.

A continuación, te contamos el significado real de este diseño y cómo suele emplearse para que puedas mandarlos e interpretarlos de manera adecuada en todos tus chats.

El significado del emoji de rana en WhatsApp

La enciclopedia Emojipedia asegura que la cara de una rana amigable en color verde se usa en combinación del emoji de taza humeante para recrear el meme “But That’s None of My Business” (pero eso no es asunto mío) que se usa para chismes o sarcasmo en las comunidades en línea.

De acuerdo a la llamada “biblia” de los emojis, este pictograma además se emplea para representar otro famoso meme: el reconocido “Pepe, la rana”, asociado con el troleo en Internet. Emojiterra, por otro lado, recoge acepciones muy distintas.

El sitio afirma que la rana se puede usar para simbolizar “la naturaleza, animales, agua y el ambiente”. Así como también para “expresar el comportamiento resbaladizo de alguien” manera juguetona.

“Rana”, el nombre oficial de este emoji, fue aceptado como parte de Unicode 6.0 en 2010, pero se añadió a Emoji 1.0 en 2015. En WhatsApp, arribó un par de años después y no ha sufrido cambios en su apariencia desde entonces.