Septiembre se despide con prosperidad y abundancia para 5 signos.

Solo falta una semana para que septiembre diga adiós, y en estos últimos siete días, serán cinco los signos afortunados que contarán con un golpe de prosperidad y abundancia, pero para esto será necesario que crean en ellas y sus potencialidades para que las buenas energías fluyan sin parar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La paciencia que has tenido en las últimas semanas te dejará grandes sorpresas, pues en materia laboral, los planes saldrán como los quieres. Lo vital es que nunca cesen la determinación y constancia. Esto se traducirá en una mayor fuente de ingresos económicos. Ahora, si estás desempleada, el panorama también será próspero para ti, porque se incrementarán las posibilidades de que consigas un trabajo que te ajuste a tus principales necesidades. Pídele al cosmos y se concederá.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El mes cerrará con cambios muy positivos en todos los ámbitos de tu vida, pero especialmente en el familiar y el amoroso, porque los malos entendidos serán solucionados, dejando el ambiente lleno de armonía y paz. Mientras que, en el corazón, ya no habrá razones para desconfiar. Esa persona te brindará todo lo que necesitas para que te sientas segura a pesar de cualquier vicisitud que haya en el camino. Deja que todo fluya.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sentirás una gran presión porque deseas seguir al ritmo que tenías, pero eso no será posible, a menos que decida renunciar a tu estabilidad para darle paso a la incertidumbre. Sin embargo, ese salto al vacío será necesario para conseguir algo mayor y más significativo. Tiene que confiar mucho en ti. No te subestimes. Si otros confían en tus destrezas, por qué tendrías que sabotearte. Obtendrás lo que tanto has buscado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si estas soltera, pues estos días serán de gloria para ti, porque llegará alguien que sí estará dispuesto a ahondar en tu personalidad porque desea tenerte de una manera especial en su vida. Te valorará y comprenderá. Si tu corazón ya está ocupado, pues el mes se despedirá con entendimiento en temas que han sido álgidos en las últimas semanas y que han generado discusiones.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estos últimos días tienes que cambiar un poco tu mentalidad, así como algunas conductas, para que le des paso a las creencias que sí te permitirán crecer tanto en el dinero como en el bienestar. Todo comienza en tu conciencia. Es posible que te dé miedo o que pienses que no cuentas con la voluntad suficiente, pero tienes que romper los límites y ver más allá de la comodidad en la que estás ahora.