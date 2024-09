El eclipse Lunar influirá en la bonanza y prosperidad de 5 signos a partir del 17 de septiembre.

La superluna del 17 de septiembre no solo será especial porque se verá un poco más grande de lo habitual, sino también porque será la protagonista del eclipse parcial lunar, que se apreciará en casi la mitad del planeta. Este fenómeno incidirá en la bonanza y prosperidad de algunos signos, tanto para bien como para mal, lo importante es que los efectos negativos serán transitorios.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Por fin el bienestar entrará de nuevo a tu hogar. Atrás quedarán esos episodios de preocupación por el deterioro de la salud tuya o de algún ser querido. Ahora sí estarás lista para comenzar otra vez tu camino. Habrá muchas buenas energías a tu alrededor que contribuirán a que lleguen a ti oportunidades valiosas para que salgas de todo lo que dejaste pendiente y la bonanza se quede un buen tiempo en tu casa o negocio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Recibirás una noticia en la que deberás sacar una alta suma de dinero para recuperar una parte de tu bienestar. No lo veas como un imposible, pues recuerda que obstáculos más grandes has enfrentado y lograste sortearlos. La ayuda monetaria que necesitas la conseguirás en tiempo récord y, entonces, ya todo se calmará. Eres una mujer resiliente y sabes que todo esto forma parte del proceso para estar muy bien al final del año.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las cosas no mejorarán en el ámbito laboral, así que lo más recomendable es que comiences a mirar hacia otros horizontes que te permitan tener una mayor estabilidad económica para cumplir con tus responsabilidades mensuales, así como con tus metas. Si no estás trabajando, pues el hora de que cambies la estrategia porque no está dando resultados. En algo estás fallando y debes identificarlo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes que confiar un poco más en quienes están a tu lado, porque serán ellos quienes te brinden las herramientas que necesitas para cambiar y mejorar ciertos aspectos en tu vida, y con los que vendrán la armonía y la prosperidad. Quizá tu pasado te impida entrega parte de tu vida a otras personas, pero también estás consciente de que ellos siempre han tenido muy buenas intensiones contigo, desean tu superación.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás que dar la cara en esta oportunidad por todos los que tienes a tu lado y que te ayudan con las cuentas del hogar, porque es posible que haya atrasos en pagos y no tengan cómo cubrir su parte mensual. Es algo temporal, pero igual descuadrará tus finanzas. Sin embargo el mismo cosmos te premiará en corto plazo por este acción. Es posible que alcances más rápido tus metas o el dinero se te multiplique.