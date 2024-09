¿Qué hacer si tu pareja te abandona tras un diagnóstico de cáncer?

Según una investigación de la National Library of Medicine, las mujeres son seis veces más propensas a ser abandonadas por sus parejas cuando enfrentan enfermedades graves como el cáncer o la esclerosis múltiple. Este fenómeno revela que la salud puede ser un factor decisivo en la disolución de matrimonios, especialmente en etapas posteriores de la vida.

Las cifras son preocupantes. Cuando una mujer cae gravemente enferma, las probabilidades de separación aumentan al 20.8%, en comparación con el 2.9% cuando es el hombre quien enfrenta la enfermedad.

¿Por qué sucede esto? Entre las razones más comunes está la falta de habilidades de cuidado por parte de los hombres. Las mujeres, tradicionalmente vistas como las cuidadoras, a menudo asumen estos roles en la relación, pero cuando son ellas quienes necesitan apoyo, muchos hombres no saben cómo reaccionar.

Para comprender mejor este fenómeno, conversamos con la Dra. Rosana Gonzáles, psicóloga del Centro Psicológico Ánimu, quien explica que el abandono puede ser tanto físico como emocional.

Muchas mujeres que enfrentan enfermedades graves, como el cáncer de mama, se sienten aisladas y emocionalmente desatendidas o emocionalmente abandonadas por sus parejas después del diagnóstico.

La Dra. Gonzáles destaca que esta desconexión emocional agrava los sentimientos de soledad y miedo que ya acompañan a la enfermedad. Las mujeres pueden caer en un ciclo de ansiedad y depresión o incluso se ensimisman tanto en ese dolor de estar luchando que la pareja se aleja y es ahí cuando se van destruyendo las relaciones, en ese proceso.

¿Cómo enfrentar el abandono?

La profesional mencionó que el abandono puede tomar muchas formas, puede ser un abandono emocional o un abandono físico como tal.

Para las mujeres que enfrentan el dolor del abandono mientras luchan contra una enfermedad, una red de apoyo sólida es crucial. Esta red debe estar compuesta por personas que ofrezcan cariño y consejos para mantener una visión equilibrada de la realidad, pues la enfermedad puede distorsionar la percepción de las mujeres que atraviesan un cáncer de mama, haciéndoles sentir que la muerte o la pérdida de sus proyectos de vida son inevitables.

Además de la red de apoyo emocional, los grupos de apoyo, así como espacios para ser escuchadas y la psicoeducación juegan un papel esencial en la reducción de la ansiedad. Informarse adecuadamente, sin depender de información alarmista en internet, ayuda a combatir el miedo a lo desconocido, incluido el temor a la muerte.

Cáncer de mama Foto: Pexels

El valor de celebrar los pequeños logros

El abandono también puede impactar el autocuidado básico, como el aseo personal, lo que a su vez afecta la autoestima de las mujeres. Al perder su rutina habitual y ver deteriorarse su imagen, muchas empiezan a sentirse menos importantes o queridas.

La Dra. González menciona que es importante validar las emociones durante este proceso, ya que el celebrar pequeños logros o aceptar la tristeza como una emoción legítima permite mantener la salud mental. “Lo crucial es que después de sentir tristeza hay que pensar qué alternativas y opciones se tiene para trabajar y poderlo gestionar”, dijo.

“Una expectativa mal planteada puede ser el peor de los consejeros”

Cuando preguntamos a Rosana cómo las mujeres que atraviesan un cáncer pueden prepararse para el abandono, dijo que una de las claves es manejar las expectativas. Según la profesional, las mujeres no deben esperar que su entorno, incluida su pareja, esté siempre disponible, por ejemplo “su pareja no siempre va a poder pedir permiso en el trabajo, esa no es una realidad de todas”, señaló.

La importancia de no ser una “wonder woman”

Además, es vital aceptar que no todas las personas pueden o saben cómo brindar el apoyo necesario. Por lo tanto, aunque sea complicado las mujeres deben saber comunicar sus necesidades y pedir ayuda para evitar cargar con todo el peso emocional de la enfermedad.

Por último, la especialista enfatiza que una enfermedad grave no debe paralizar la vida ni hacer que las mujeres pierdan su autonomía. La capacidad de mantener su independencia, aunque sea limitada, es clave para preservar la autoestima.

El miedo y la Incertidumbre: los enemigos invisibles

El miedo a la muerte es una de las emociones más fuertes que enfrentan las mujeres con enfermedades graves. Este miedo puede llevarlas a procesos depresivos o generar síntomas de estrés postraumático. Es por ello que se debe identificar muy bien emociones y expectativas de cómo esa mujer va a lidiar y cómo le van ayudar a lidiar con todo lo que el diagnóstico de cáncer involucra.

Lo importante es que las mujeres deben apoyarse en redes sólidas, manejar expectativas realistas y no perder de vista su autonomía para atravesar esta etapa de la mejor manera posible.

