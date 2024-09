Qué significa el emoji con gafas de sol en WhatsApp: representa varias cosas diferentes

Enviar un mensaje en WhatsApp sin emplear por lo menos un emoji es algo impensable hoy día. Y es que se volvieron una herramienta de comunicación en el mundo virtual de forma gradual y ahora son casi forzosos para sazonar nuestras pláticas a través de la aplicación de mensajería de Meta.

En algunas ocasiones, aun un símbolo sin palabras que lo acompañen basta para manifestar lo que deseamos en un chat. Por eso, aparte de que nos ayudan a expresarnos de manera rápida y eficaz, todos los días son empleados por millones de usuarios distintos en el mundo mediante la app.

No obstante, aunque se envían en todas partes, algunos llegan a ocasionar desconcierto entre las personas porque su significado no siempre se comprende a la primera y no es precisamente internacional. Tal es el caso del popular emoji de carita amarilla con gafas negras sobre los ojos.

Si también desconoces qué quiere decir y cuándo es correcto usarlo, no te agites. A continuación, te exponemos cuál es el significado prestablecido del smiley para que lo añadas adecuadamente a tus charlas en WhatsApp y otras aplicaciones sin miedo de caer en un vergonzoso error.

El significado real del emoji con gafas oscuras en WhatsApp

La enciclopedia Emojipedia asegura que este emoji se llama “cara sonriendo con gafas de sol” y lo describe como una carita amarilla con amplia sonrisa en una boca cerrada y lentes oscuros negros como si se tratase de un clásico modelo Wayfarers fabricado por la marca Ray-Ban.

Con respecto a su significado, la famosa “biblia” de los pictogramas asevera que se usa para “transmitir que algo es chulo”. Así como también para “expresar una actitud confiada y despreocupada o que algo es excelente” en distintas ocasiones.

Vale recordar que “cara sonriendo con gafas de sol” fue aceptada dentro de Unicode 6.0 en 2010, pero se agregó a Emoji 1.0 cinco años después. En WhatsApp, esta carita arribó en 2017. Desde entonces, prácticamente no ha presentado modificaciones en cuanto a su diseño original.