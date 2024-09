Qué significa el emoji de moño rosado en WhatsApp: sus usos podrían sorprenderte

Los emojis surgieron a mitad de los años 90 en Japón. En aquel entonces, tan solo había unos 176 de estos diminutos iconos para mandar a otros. Hoy en día, existen cerca de cuatro mil de estos símbolos gráficos y son parte esencial de nuestra comunicación habitual en la era digital.

Y es que estos dibujitos, intercambiados especialmente mediante WhatsApp y redes sociales, nos ayudan a exteriorizar las emociones, ideas y pensamientos sin tener que apelar a las palabras. De ahí, su incuestionable fama y prominencia en el lenguaje que empleamos a través del mundo virtual.

No obstante, innegablemente hay unos que son más útiles o sencillos de interpretar que otros. Por ejemplo, todos sabemos que una cara sonriendo representa felicidad, pero muchos están en desacuerdo sobre lo que significa el emoji del moño rosa, lo cual puede causar algunas confusiones.

Si desconoces lo que quiere decir este pictograma, pero deseas saberlo, solo sigue deslizando para conocerlo. De esta forma, podrás mandar este símbolo en tus distintas conversaciones en la app de Meta sin miedo a que te malinterpreten y podrás comprenderlo adecuadamente al recibirlo.

¿Qué significa el emoji de moño en WhatsApp?

Emojipedia, la reconocida enciclopedia oficial de los pictogramas, asevera que el emoji de moño elaborado con una cinta o listón rosa en WhatsApp se llama “Lazo” y se usa de manera usual para “indicar que algo es bonito, lindo o especial, incluso en días festivos”.

De acuerdo a la citada “biblia” de los emojis, este símbolo además se emplea para “diversos contenidos relacionados con niñas y por su color rosa o rojo en general”. Por otro lado, Emojiterra sostiene que “representa celebración, entrega de regalos y decoración”.

El cibersitio asimismo informa que este se envía de forma recurrente para “expresar felicitaciones, cumpleaños, eventos especiales o para decirle a alguien que ha hecho un excelente trabajo”. Cabe destacar que “Lazo” fue aceptado como parte de Unicode 6.0 en 2010.

No obstante, no se sumó a Emoji 1.0 sino hasta cinco años después. Por otro lado, en WhatsApp, el mismo no llegó sino hasta 2017. Desde entonces, ha sufrido modificaciones mínimas en cuanto a su diseño original.