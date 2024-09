“Es muy difícil”: joven se vuelve viral tras asegurar que no encuentra novio por ser demasiado linda

Hay mujeres que son muy creídas y que se consideran tan bellas que merecen hombres tanto o más que ellas. Hay otras que creen que por ser tan bellas, no consiguen a alguien que quieran tener una relación estable. El segundo de los casos le pasó a una joven creadora de contenido que contó su historia en TikTok y generó polémica.

Se trata de la tiktoker Michelle Peint, quien aseveró que no puede conseguir novio porque es demasiado linda y su testimonio hizo explotar la red social china, donde los internautas debatieron sobre si lo que expresó es verdad o no.

Con más de 450 mil seguidores en TikTok, @michellepeint, explicó que lo más difícil es enfrentar a hombres que se limitan a cortejarla porque es demasiado linda para ellos.

Instagram “explotado por linda”

En el clip, recordó que en una ocasión, cansada de no saber porque los hombres no le hablaban, cuestionó a un joven y éste al inicio se limitó a decir que no se atrevía a hablarle porque la veía fuera de sus posibilidades.

“Él me respondió: ‘Es que mírame y mírate. Eres super inalcanzable’, y yo ‘what’. También me dicen: ‘Tú debes de tener ese Instagram explotado, con muchísima gente, muchísimos hombres, mujeres. Tú debes de tener cita todos los días’. Literal con la persona que más hablo es con mi mamá”, agregó la joven, reseñó el portal Milenio.

Destacó que cuando un hombre se le acerca suele ser demasiado tímido, “muy, muy tímido o se le nota nervioso” a su lado. “También me dicen mucho: ‘Eres muy linda, te lo deben de decir mucho, muy seguido y yo: ‘no’”.

La joven cree que esa sería una de las razones por las que “muchas mujeres, muy hermosísimas” están a lado de hombres “no tan lindos, porque ese tipo de hombres son los que se atreven. Los que tiene más personalidad”.

“No tienen vergüenza a ser ellos mismos. Tienen mucha confianza o amor propio”, resaltó la tiktoker.

Atrévanse a perder la vergüenza

Michelle se atrevió a hacer un llamado a los hombres a perder la vergüenza para solicitar las redes sociales de las mujeres que se les hacen lindas, por que sólo así sabrán si tienen la oportunidad de salir con ellas.

Asimismo, a las mujeres lindas les pidió que tomen la iniciativa de hablar con los hombres que se les hagan atractivos.

“Ni Bárbara Remires se atrevió a tanto”, “Yo te veo normal”, “¡Eso! No dejes que te humillen, tu puedes solita”, “Tiene la realidad alterada”, “Güey, pero si es re linda, porque les incomoda que ella lo sepa”, son algunos de los comentarios que recibió la joven en su red social.