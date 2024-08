3 signos que mejorarán su suerte en el amor con la aproximación del eclipse lunar de septiembre

Tras pasar por 3 semanas con Mercurio retrógrado que puso de cabeza a más de un signo, septiembre nos sorprende con un nuevo fenómeno celeste que se aproxima y promete ser uno de los más impactantes del año: el eclipse lunar.

Este 18 de septiembre se prepara la bóveda celeste para el último eclipse de la temporada 2024 y Libra, Capricornio y Piscis, serán los signos que recibirán las energías del amor para consolidarse en pareja.

Libra

Tu carisma, sinceridad e intuición te darán ese magnetismo que necesitas para conquistar. No dejes que otros te roben la alegría de vivir y de disfrutar al máximo todos los placeres de la vida, incluyendo la pasión y el desenfreno. Las personas que viven con complejos dejan de hacer cosas que las hacen sentir felices y satisfecha y tu no eres de esas personas que permiten que otros la juzguen. Si te gusta esa persona, vas por ella porque Venus que rige tus acciones te llevarán a ese momento perfecto.

Capricornio

Tu tienes una virtud que no cualquiera es capaz de soportar, que siempre estas dispuesta a esperar y resulta que gracias a eso llegó tu momento para cobrar por esa paciencia. Así que esa persona especial que le tenías el ojo puesto está frente a ti y no puedes desaprovechar la buena racha que tendrás en los próximos días para atreverte a decirle lo que sientes y lo que quieres. Deja de analizar tanto los escenarios, los pro y los contra. Es directa que tienes que ser para lograr consolidar una relación de amor y respeto. No espere que otra llegue y te robe el terreno que tanto esfuerzo te ha costado.

Piscis

Ya te cansaste de las aventuras y ahora quieres consolidarte con esa persona que llegó a tu vida de la nada, pero debes estabilizarte emocionalmente para conquistar. No se trata de aparentar ser la mejor o de que te vean bien arreglada, se trata de abrir tu corazón, dejar el pasado a un lado y darte la oportunidad de amar con intensidad. Lo que sucedió ya es una experiencia que sabes que no vas a a repetir, así que aprovecha este momento y disfrútalo al máximo porque se trata de amor, valor y pasión que te hará sentir feliz y liberada.