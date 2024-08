La alineación planetaria sellará la suerte en septiembre a estos 5 signos

Agosto cerrará a lo grande con una espectacular alineación planetaria que se desarrollará hoy 28 de agosto. Serán Júpiter, Mercurio, Urano, Marte, Neptuno y Saturno los planetas que se alineen por segunda vez este año. Esto incidirá en la suerte de cinco signos del zodiaco.

De acuerdo con lo que explica la aplicación gratuita de observación astronómica Star Walk, estos planetas serán visibles a simple vista en gran parte del mundo, aunque Mercurio se situará más cerca del horizonte, lo que dificultará su detección.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Quizá en el amor la suerte no está como la deseas, pero es muy probable es que aún no hayas entendido el mensaje que el cosmos te ha enviado. Este mes promete ser muchísimo mejor, siempre y cuando aprendas las lecciones y te dediques más tiempo, porque últimamente te has abandonado. Conocerás a muchas personas que te darán sabios consejos. Si estas soltera, no es momento para iniciar una relación, solo disfruta de este periodo. Si tienes pareja, analiza la situación.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Mes perfecto para reformular algunas metas para el año que viene, incluso, es probable que las materialices antes de que acabe el 2024. Verifica las estrategias para conseguirlas, depúralas y comienza a trabajar desde ya. Habrá una sorpresa muy grata por parte de un allegado que te echará la mano cuando más lo necesites, para que avances más rápido y sin inconvenientes. No te apures.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

En el tema financiero, las buenas noticias llegarán a ti una tras otra. Es retraso en un pago se hará efectivo pronto, incluso, el muy probable que se junte con otro y así recibas cierta cantidad de dinero que te ayudará, además de saldar deudas, a abonar para algo que deseas obtener desde hace ya algún tiempo. También existe la posibilidad de que puedas ahorrar. Eso sí, busca una nueva fuente de ingreso para que esto no se haga cotidiano.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Adiós al karma que ha atormentado tus últimas semanas. La tranquilidad llegará de nuevo a tu vida, todo comenzará a normalizarse, lo que hará que la presión que has sentido disminuya y te enfoques en lo que realmente importa en estos momentos, como cierto aspecto de salud, que no puedes seguir postergando. Realiza una baño para limpiar sus energías durante esta semana y así conserves por mayor tiempo la buena racha que tendrás.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás que hablar con total sinceridad, ya no se vale las evasiones o rodeos, porque esto es lo que ha ido intensificando los problemas de convivencia. Fija los límites o pon un ultimátum, será la única salida si deseas pasar una merecidas vacaciones en paz o este mes lleno de armonía. Eso sí, debe ser asertivo y elegir muy bien las palabras para evitar que todo se complique aún más.