“No le veo futuro”: Mhoni Vidente lanza sorprendente predicción y causa impacto en redes

Diferentes polémicas se viven dentro de La Casa de los Famosos México, donde 15 celebridades entraron compitiendo por un gran premio de alrededor de cuatro millones de pesos. Sin embargo, ya han sido eliminados 3 participantes y el resto sigue en competencia.

PUBLICIDAD

La nueva predicción de Mhoni Vidente acerca de La Casa de los Famosos México

La segunda temporada de La Casa de los Famosas ha causado mucha controversia. Recientemente, sus habitantes han protagonizado una fuerte discusión, donde el youtuber Adrián Marcelo le hizo unos desagradables comentarios a la actriz Gala Montes, por lo que fue acusado de violencia de género.

Por eso y a pesar de tanta espera por la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, son varios los disgustos que los televidentes han presenciado desde el comienzo, lo que muchos aseguran que mantiene en peligro su futuro.

Así lo ha revelado Mhoni Vidente, reconocida astróloga y pitonisa de origen cubano, cuyas predicciones suelen robarse la atención de todos y hasta terminando siendo verdaderas, según lo consignado por el sitio web Debate.

¿Qué predijo Mhoni Vidente?

Entre las más recientes predicciones de Mhoni Vidente están el fin de La Casa de los Famosos México mucho antes de lo pensado, esto debido a los diferentes problemas que existen entre todos los participantes y hasta la supuesta deserción de los patrocinadores.

“Parece que ya se bajaron dos patrocinadores, el rating no ha subido, a la gente no le está gustando, realmente esto se acabó antes de tiempo, a La Casa de los Famosos no le veo más futuro, la van a terminar antes de tiempo, no hay quien la rescate por más que pongas otros personajes”, asegura Mhoni Vidente.

Internautas han señalado que el fin de La Casa de los Famosos México podría ser una realidad luego de todo el caos que dentro se vive, pero hasta el momento no existe alguna información actual para confirmarlo.