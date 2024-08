La superluna azul dejará un consejo poderoso a cada signo del horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

En estos momentos en tu trabajo, es necesario que te enfoques es lo que eres buena, para que puedas destacar aún más y así pedir el aumento o que le necesites. Si no cuentas con empleo, entonces resalta tus cualidades para que llamen la atención de los reclutadores.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Si realmente quieres triunfar en el amor no deberás dejar nada por sentado. Lo ideal es que preguntes, que no te quedes con la duda o que comiences a suponer, porque con esto solo conseguirás es tu relación se deteriore. Si te gusta alguien, atrévete a preguntarle si es recíproco.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El hecho de que no veas que se está ejecutando una acción no significa que no esté ocurriendo algo maravilloso para ti. Los tiempos cambiarán para mejor, solo tienes que ser un poco más paciente de lo que has sido, para que disfrutes al máximo de una de las mejores noticias de tu vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Está bien extrañar, pero no te debes enganchar en eso. Vive tu momento y tu emoción, pero dejar que fluya y se vaya, busca las formas de conseguir emociones positivas para que no afecta tu desempeño. Ya verás que el cosmos conspirará a tu favor para cumplirte un sueño.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ante la carencia de dinero por motivos ajenos a tu voluntad, tendrás que apelar a la creatividad y también a abrazar la austeridad, cuando menos lo pienses de nuevo la bonanza llegará a tus manos. No reniegues de esto, solo míralo como una parte del ciclo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las personas que están a tu alrededor y te conocen muy bien, saben que pueden contar contigo en todo momento, pero ellas desean que demuestres con más frecuencia tus sentimientos. Pon de tu parte porque esto nutre el alma.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La ambición en el trabajo puede ser bien recibida, pero también jugar en tu contra si no sabes fijarte un límite, ya que puede aislarte en un entorno donde necesitar estar en contacto con el otro. Lo recomendable es que te plantees metas reales.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes que buscar varias alternativas y no centrarte en un solo plan, porque no sabes qué te depara el destino, precisamente en este momento en el que hay mucha convulsión a tu alrededor. Procura estrategias que puedas ejecutar con poco dinero y tengan una tasa alta de efectividad.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A veces hay que estar abiertas a aceptar las críticas constructivas que otros pueden hacer de tu trabajo o de los roles que desempeñas en tu vida, porque ellos ven conductas y acciones que tú no. Hay que ser más humildes, pues te lo dicen porque te estiman.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No temas por algunos movimientos que estén haciendo en tu puesto de trabajo, ya que, aunque no te lo digan, tus superiores están contentos con tu desempeño, así que te solo enfócate en tus tareas y sigue demostrando que eres buena.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Cuando las relaciones amorosas valen la pena hay que luchar por ellas hasta el final, no te sientas derrotada si sabes que la victoria puede ser grandiosa. Ahora, si por razones que no puedes controlar pierdes, entonces, quédate en paz de saber que hiciste todo. No quedó nada pendiente.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Compartir los conocimientos con tus compañeros no es una señal de debilidad, al contrario dice muchas cosas buenas de ti y es una buena estrategia para tener aliados y que todos estén en sintonía. Recuerda dejar algo para ti, no reveles todo tampoco.