WhatsApp: ¿qué significa el emoji de corazón con una flecha metida en el centro?

Los emojis fueron creados en Japón a mediados de los años 90. Desde entonces, han evolucionado hasta convertirse en una pieza integral de nuestra comunicación diaria dentro del mundo digital.

PUBLICIDAD

Los pequeños símbolos gráficos, los cuales van de las caritas amarillas y animales a objetos de la cotidianeidad, nos ayudan a manifestar pensamientos y emociones de manera rápida y divertida.

Sin embargo, con más de 3 000 disponibles en WhatsApp y otras plataformas, puede resultar un auténtico desafío conocer el significado de la mayoría de los pictogramas aprobados por Unicode.

Incluso de los que se consideran populares, tal como el emoji de corazón con una flecha metida en todo el centro. El ideograma es sumamente empleado por los usuarios para representar amor.

No obstante, ¿es ese realmente su significado? Si quieres averiguar la respuesta, solo sigue deslizando para conocer qué significa este corazón para que puedas usarlo e interpretarlo bien.

¿Qué significa el emoji de corazón con una flecha metida en el centro en WhatsApp?

Emojipedia, un sitio conocido como la “biblia” de los pictogramas, describe este como “un emoji de corazón con una flecha en el centro, como la flecha que lanza Cupido para expresar amor”.

Asimismo, afirma que usualmente gana popularidad el Día de los Enamorados. El sitio no profundiza mucho más sobre el significado de este símbolo cuyo nombre oficial es “Corazón con flecha”.

PUBLICIDAD

Emojiterra, otra página dedicada a recopilar los significados de los emojis, explica que la flecha que atraviesa a este corazón “normalmente simboliza la flecha de Cupido en la mitología” romana.

Dentro de estas creencias mitológicas en la Antigua Roma, el ser alcanzado por una flecha del dios del amor hacía que la persona se enamorara. Por eso, el emoji se usa para representar amor.

Así como también para figurar afecto, sentimientos románticos o San Valentín, de acuerdo al cibersitio. Cabe destacar que “Corazón con flecha” se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010.

No obstante, no se añadió a Emoji 1.0 sino hasta un lustro más tarde. En WhatsApp, el emoji llegó en 2017. Desde entonces, prácticamente no ha sufrido ninguna alteración en cuanto a su diseño.