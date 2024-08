Diferencias entre tu signo solar, lunar y tu ascendente y por qué debes conocer los tres

Muchas personas, pese a haber nacido en cierto signo zodiacal, sienten que no pertenecen a él y no encajan en las características que brinda. Bueno, esto se debe básicamente a que cada individuo está regido por tres signos: solar, lunar y ascendente, que se determina por la posición en la que estaban el astro rey, el satélite natural y la Tierra al momento de su nacimiento.

Cada uno tiene una influencia particular en cada persona, y es la razón por que pudo nacer en Virgo, pero siente que es Géminis. “La triada revela la esencia de tu ser, tus emociones más profundas y la máscara que llevas en tu vida diaria”, así lo describe el portal Horóscopo Negro.

Qué significa cada tipo de signo

Signo solar

El astrólogo español Adorián Zamora explica en su canal de Youtube, Astrodesign, qué es cada uno, cuál es su importancia y cómo influyen en la personalidad de cualquier individuo. El experto indicó que lo más importante al nacer, en materia astrológica y para la carta astral, es en qué constelación se encontraba el Sol cuando naciste, porque este indicará su signo principal o también llamado signo solar.

Si la única estrella de nuestro sistema planetario estaba en la constelación de Aries, pues ese será tu signo solar. Ahora bien qué significa eso, pues el que definirá su esencia, porque “el Sol representa la esencia más interna, la identidad más profunda, lo que has venido a hacer en el mundo, tu misión de vida”, así lo detalló el especialista.

Pero acotó, que muchas veces las personas no se identifican con su signo solar, lo que implica que la felicidad no estará presente, porque “está yendo en contra de lo que vino a hacer”. Enfatizó que “el sol es emisor de luz y energía, somos energía que venimos a experimentar” y es por eso que hay que exteriorizarla, cuando no se hace, los momentos de felicidad son muy pocos.

Signo lunar

Al igual que el Sol, este signo se determina por la posición que tenía el satélite natural de este planeta cuando una persona nace. A diferencia del astro rey, que está asociado al futuro y el porvenir, la Luna se le adjudica el pasado, la niñez, las raíces y la familia. Además de que tiene es la que mueve las emociones y el inconsciente.

Refleja tu mundo emocional, tus instintos, y cómo reaccionas ante las situaciones en un nivel más profundo y subconsciente. También puede influir en tus necesidades emocionales y cómo te sientes seguro. Ejemplo: Si la Luna estaba en Cáncer cuando naciste, tu signo lunar es Cáncer, lo que podría indicar una naturaleza emocionalmente sensible y protectora.

Signo ascendente

Es la Tierra la que fija este signo, ya que se refiere a la línea de horizonte oriental al nacer. Representa tu apariencia externa, la primera impresión que das a los demás y cómo interactúas con el mundo exterior. También influye en tu estilo y comportamiento. Ejemplo: Si Virgo estaba ascendiendo en el horizonte cuando naciste, tu ascendente es Virgo, lo que podría hacer que te veas organizado y detallista ante los demás.