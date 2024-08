VidCon México 2024: Celebrando a creadoras de contenido que rompen rompen moldes y desafían estereotipos

VidCon se ha consolidado como el epicentro donde convergen los creadores digitales de mayor renombre, los líderes de las plataformas más importantes y sus seguidores, convirtiéndose en un evento crucial para la comunidad en línea. Este fenómeno global no solo celebra la riqueza y diversidad del contenido digital, sino que también ofrece una visión única de cómo los medios digitales están moldeando el presente y el futuro de la comunicación y el entretenimiento.

Desde su fundación por los influyentes creadores de YouTube, John y Hank Green, y su adquisición por Paramount Global en 2018, VidCon ha experimentado una evolución notable. Originalmente concebido como un encuentro para los seguidores de YouTube, el evento ha ampliado significativamente su alcance y relevancia a lo largo de los años.

VidCon 2024 El evento más grande en México que reune creadores de contenido (VidCon)

En Nueva Mujer, tuvimos la oportunidad de conversar con dos de las creadoras de contenido más destacadas de la edición 2024, quienes han sido fuentes de inspiración en maneras únicas.

Abue Angie, un ejemplo de que nunca es tarde para empezar a crear contenidos

El viaje hacia la viralidad de María Angélica López, de 60 años, conocida como Abue Angie (@abueangierecetas) comenzó de la manera más inesperada. “Yo era comerciante, tenía mi negocio pero como a todos nos llega la edad y sentí que ya era tiempo de retirarme”, dijo. “Pero cuando lo hago, entro en depresión y mis hijas me animan a hacer videos de cocina. Yo decía ‘no sé, mi comida es muy sencilla’, ' no les va a gustar”. Así empezamos y le encontré el gusto”.

Lo que de principio fue una forma de superar su tristeza, pronto se convirtió en una pasión que le permitió redescubrir el placer de compartir su amor por la cocina con el mundo, convirtiéndose en la abuelita de todos.

“Primero empecé dándoles las recetas y luego ellos preguntaban y comentaban que tenían algún problema, que les dolía el estómago, la cabeza. En mi negocio pude conocer todo tipo de hierbas, de frutas, de chiles y por eso también los oriento de cómo comprar, qué tomar si te duele el estómago. Se sintieron arropados y digo, son tantos mis nietecitos que doy gracias porque todos me consultan”, sentenció Abue Angie.

Romper barreras de edad en las redes sociales y servir de inspiración para otros es un desafío que demuestra que la edad es simplemente un número. Aunque la razón de dejar su negocio fue porque sentía que “ya no estaba en edad para ello”, finalmente la Abue Angie se dio la oportunidad de volver a empezar.

“La edad sólo es un número y tenemos que seguir adelante. Con esto mi vida ha dado un giro de 180° porque ahora puedo decir y hacer lo que me gusta que es cocinar para mis nietecitos”

Para la Abue Angie, adentrarse en las redes sociales ha sido un aprendizaje constante pues es un mundo con posibilidades infinitas para crear. “Mi negocio fue muy absorbente, siempre estuve ahí desde la mañana hasta la noche y ahora he caído en cuenta que hay tantas cosas nuevas por aprender y conocer”, señaló.

Al preguntarle sobre qué le diría a aquellas personas que como ella, sienten que “ya no están en edad” para hacer algo, incluyendo crear contenidos, la Abue Angie destacó que no hay que tenerle miedo a intentar. “No tengan miedo, sigan adelante y que lo que vayan a hacer le pongan sazón, además de la dedicación, el tiempo y amor”.

Karen Barrera, la constancia y ser fiel a tu esencia como clave del éxito

En 2019, Karen Barrera se catapultó a la fama en las redes sociales por su habilidad de sincronización de labios, principalmente con audios de comedia. Esto sumado a su carisma y autenticidad, la llevaron a ser un referente de entretenimiento en TikTok en tiempos de pandemia. “Comencé en pandemia. Así como muchos, hacer videos era la única opción que tenía porque al encerrarnos dejé muchas actividades y encontré todo lo de las redes sociales”, comentó Karen. “Al principio lo hice como un hobby, jamás pensé llegar a tantas personas. En cuanto vi que a la gente le gustaba, supe que la clave está en la consistencia”.

A través de su trayectoria, Barrera ha demostrado que la autenticidad y la consistencia son las claves para construir una presencia sólida y duradera. Fiel a su esencia, la conexión con sus seguidores ha evolucionado de ser puramente entretenida a ser profundamente personal.

“En un principio mi contenido era puro entretenimiento pero quise ir evolucionando para que supieran quién es Karen Barrera, más allá de una caricatura. Poco a poco fui agregando estos videos donde platico de mi vida, quienes son mis papás, qué está pasando conmigo y a la gente le ha gustado y me han apoyado”, dijo la creadora de contenido. “En esto de las redes siempre tienes que estar avanzando, probando cosas nuevas pero que te gusten. Quién sabe qué sería de mí si me hubiese quedado con el lip sync pero me atreví a hablar y la gente lo encontró muy bonito porque lo sintió más cercano”.

La participación de Karen en la VidCon es una emocionante oportunidad para ella de conectar aún más con su comunidad y con otros creadores de contenido que admira, además de que es un momento ideal para compartir conocimientos y experiencias. “Estoy muy emocionada. El escuchar cómo le ha ido a otros creadores de contenido que admiro en sus redes sociales también me ayuda y es bonito saber que uno ha inspirado a otros. Sé que muchos de los que van quieren entrar en esto de la creación de contenidos entonces yo espero poder dar mi granito de arena”.

Sobre los consejos que le daría a quienes quieren iniciarse en las redes sociales, Karen enfatizó que todo está en dejar de tener miedo.