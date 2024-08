El significado del emoji botando humo por la boca: puedes usarlo para expresar estas emociones

Los emojis fueron creados por el diseñador japonés Shigetaka Kurita a finales de la década de los 90. Desde entonces, los pequeños iconos se han hecho tan populares que se calcula que se mandan aproximadamente diez mil millones de estos en todo el mundo todos los días.

No obstante, el mundo de los pictogramas no es invariable. A partir de su nacimiento, no solo han cambiado en cuanto a diseño, además el Consorcio Unicode acepta un nuevo grupo de caracteres para agregar al catálogo de los emojis en las diferentes plataformas todos los años.

Gracia a eso, hay casi cuatro mil de estos dibujitos de los qué elegir para expresarnos en el mundo digital; sin embargo, ante tanta variedad, es imposible conocer el significado de todos los que existen, tal como sucede con el de la carita amarilla botando humo por la boca.

Si eres de los que también desconoce qué representa este smiley, llegaste al sitio correcto porque a continuación explicaremos qué significa el mismo, de acuerdo a las ciberpáginas dedicadas a recopilar y exponer las interpretaciones de los emojis que usamos a diario.

¿Qué significa el emoji que está botando humo por la boca?

Emojipedia, un sitio considerado la “biblia” de los emojis, asegura que la carita que está soltando una bocanada de aire visible y tiene los ojos cerrados representa alivio, cansancio, decepción o desagrado. No obstante, también puede usarse para representar la exhalación de humo.

De igual forma, la página Emojiterra coincide con la “enciclopedia” de los pictogramas y afirma que “cara exhalando”-el nombre oficial de este icono- “sugiere una liberación de aliento, que puede simbolizar una gama de emociones o estados como agotamiento, alivio, decepción o satisfacción”.

Cabe destacar que este diseño fue agregado a Emoji 13.1 en 2020. Mientras, en WhatsaApp, no llegó sino hasta 2021. Desde entonces, prácticamente no ha sufrido modificaciones en cuanto a su imagen en la plataforma de la aplicación de mensajería de Meta.