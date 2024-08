La primera Súper Luna del año traerá retos para estos cuatro signos del zodiaco

El próximo 19 agosto el cielo nocturno tendrá toda la atención cuando se convierta en el lienzo para que la Luna llena deslumbre con su gran brillo. Desde la constelación de Acuario, tendrá características que la hace única y que influirá en el zodiaco.

También se le conoce como “Luna llena super azul del Esturión”. El portal Star Walk Space explica que “normalmente, cada temporada astronómica (definida por solsticios y equinoccios) tiene tres meses y tres Lunas llenas, pero ocasionalmente hay una cuarta Luna llena. La tercera de estas cuatro Lunas Llenas (la Luna Llena de agosto) se llama Luna Azul estacional. A pesar de su intrigante nombre, este no es un fenómeno astronómico único, y el disco lunar no cambiará de color. El apodo surge del desajuste entre el año calendario y el año lunar”.

Es la primer de tres super Lunas, ya que la noche del 19, estará más cerca de la Tierra, en perigeo, por lo que se verá 7% más grandes y un 16% más brillantes que las ordinarias. Esto traerá retos para Acuario, Tauro, Cáncer y Escorpio.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es posible que te enfrentes a algunos cambios en el trabajo que le darán un giro de 180° a tu vida. Esto te hará replantearte algunas metas que tienes para los próximos meses. Será una prueba dura, pero de la que saldrás eximida. Eres una mujer muy resiliente, que sabrá cómo sacarle provecho y adaptarse rápido a la nueva realidad. En poco tiempo estarás de nuevo en tu zona de confort.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Se cerrará un ciclo muy importante en tu vida, pero no sin antes remover muchas heridas del pasado. Tendrás que ser fuerte y revivir todas esas lecciones que aprendiste en su momento. En ellas encontrarás todas las respuestas que necesitarás para sellar esta parte de tu historia. Apóyate en los amigos y familiares de mayor confianza. Te sentirás vencedora al final.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Aunque suene trillado: realmente, la esperanza es lo último que se debe perder. No sientas que esta situación que vives no cambiará para mejor, porque la vida te sonreirá antes de que acabe el año. Ya has esperado mucho tiempo, ahora solo debes ser un poco más paciente para esperar por lo poco. Todo cambiará para mejor. No veas una derrota donde no la hay, porque muchos planes del cosmos se orquestas sin que tú estés consciente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La acción o conducta de un familiar que amas mucho será decepcionante para ti. Esperabas que las circunstancias cambiaran su perspectiva hacia un hecho en particular, pero lamentablemente no será así. Sin embargo, que esto no sea motivo para que se te olvide todo lo bueno que tiene esta persona, todo lo que ha hecho incondicionalmente por ti. Vive tu decepción, pero que no te nuble ni el juicio y el corazón.