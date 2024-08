‘Las Perseidas’ conquistarán agosto y darán buena suerte a todo el horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Ya los problemas por temas laborales se irán resolviendo poco a poco y de nuevo el ambiente volverá a ser ameno, lo que permitirá que tu creatividad aflore y de los mejores resultados con los que impactarás a tus superiores.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Por fin llegó el tiempo de descansar, programa y organiza muy este merecido tiempo para ti. No lo uses para dedicarle a la casa, porque ahora es tu cuerpo el que necesita mucha atención. Hazle caso para que no colapses y todo se complique.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Habrá un encuentro con alguien muy especial a quien tienes mucho tiempo sin ver. Será algo de mucho provecho para el alma. Retomarán esa relación que quedó pausada por las circunstancias de la vida. Ya no habrá más lágrimas de nostalgia.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Muchas personas se sorprenderán con las acciones que estás implementando desde hace rato, pues comenzaste a fijar límites. Así que estas conductas de los demás son un indicativo que vas por buen camino, que ya no más te verán la cara de tonta.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te saldrá una oportunidad para hacer una nueva vida en otros horizontes. Será necesario que renuncies a todo lo que conoces hasta ahora. Es algo que tienes que pensar bien porque es una alternativa que caduca. Te da miedo, pero el futuro pinta mucho mejor.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Habrá un gran problema que te hará recapacitar. Cambiarás para mejor y la suerte te sonreirá de una manera que menos lo esperas. Tienes que estar atenta a las señales del cosmos para que puedas tomarlas y mejorar muchos aspectos de tu vida, como el laboral.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás que desprenderte de cierta cantidad de dinero, que en un principio te “dolerá”, pero que con esto se vienen buenas noticias. Tómalo como una ofrenda al universo. Tienes que ser un poco paciente porque verás cómo poco a poco las cosas cambiarán.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No reprima más las emociones, tienes que dejar fluir lo que sientes y aventurarte a comunicarla a las personas que se te interesan, especialmente, si te gusta algún chico. Quizá estás perdiendo la oportunidad de tu vida por callar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te darán una oportunidad para concretar una venta, una inversión que te dejará un buen dividendo, el cual te permitirá solventar algunos rollos económicos que vienes arrastrando desde hace algunos meses. Estarás más tranquila.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Es el momento perfecto para revisar las debilidades que tienes y trabajar en estas para que puedas concretar una meta relacionada con negocios o emprendimientos. Será necesario que apuestes más por ti y que también confíes en otros que sí creen en tu potencial.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Por fin te sentirás que eres escuchada, que te entienden. Una buena amiga será quien preste atención a todo lo que tienes que decir y te guiará en el nuevo camino que comenzarás a transitar y que te dará mucha tranquilidad. Te darás cuenta que todo forma parte de un ciclo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Será el mes perfecto para que saque a relucir tu lado más sexy y sensual. Brillarás sin mucho esfuerzo y quedarás visible para ese chico que deseas en tu vida. Si tienes pareja, entonces, la pasión no faltarán y habrá mayor entendimiento con tu “media naranja”.