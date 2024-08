WhatsApp: ¿cómo programar el envío de mensajes en la aplicación si tienes Android?

WhatsApp ha implementado muchas funciones novedosas a su plataforma con el fin de mantener a la cabeza de la mensajería instantánea, pero aún hay algo que no permite: programar mensajes.

Afortunadamente para aquellos que no pueden esperar a que la app de Meta agregue esta opción a su servicio, hay un truco para lograr esto en Android. ¿Quieres conocerlo? Solo sigue leyendo.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp en Android?

El hack para programas mensajes en WhatsApp amerita de la instalación de una app de terceros. Si no tienes problema con eso, solo debes seguir los siguientes pasos, según Xataka Android:

Paso 1: descarga Wasavi

Entra en la Google Play Store y busca Wasavi

Presiona en botón de descargar para que se instale

Ábrela en cuanto finalice la instalación

Paso 2: concede los permisos

Wasavi pedirá la concesión de tres autorizaciones al abrirla por primera vez: permiso para sobreponerse sobre otras aplicaciones, de accesibilidad y para acceder a tus contactos. Debes otorgar los permisos.

No te preocupes, no es para nada difícil y la misma app te guía durante todo el proceso. Una vez que hayas finalizado esto, puedes comenzar a configurar el mensaje que deseas programar.

Paso 3: programa tu mensaje

Abre la aplicación y pulsa la opción Schedule Message . Se abrirá la ventana para que configures un nuevo mensaje programado.

. Se abrirá la ventana para que configures un nuevo mensaje programado. Selecciona el contacto al que le deseas mandar un mensaje programado. Después, escribe el texto que quieres enviarle en el cuadro que está en la parte inferior.

Encima del recuadro para escribir el mensaje hallarás el apartado para determinar la fecha y hora específica en la que quieres que se envíe.

También tiene la opción Ask me before sending message . Si la marcas, la app te enviará una notificación a la hora programada para mandar el mensaje con dos opciones: Send o Let Me .

. Si la marcas, la te enviará una notificación a la hora programada para mandar el mensaje con dos opciones: o . Si eliges la primera, se enviará y ya. Si escoges la segunda, se abrirá la conversación con el mensaje, pero tú debes pulsar el botón de enviar. Es la mejor alternativa si lo quieres editar.

Ahora, si dejas desmarcado Ask me before sending message, el mensaje se envía de manera automática en la fecha y hora configurada sin necesidad de que tengas que corroborar nada.

De acuerdo a Xataka Android, se debe tener en cuenta que la Wasavi necesita que el teléfono no esté bloqueado en la hora fijada para que se envíe el mensaje porque solo funciona sin protección.

Luego, solo debes esperar a que llegue el momento en el que se mandará. Tanto si escogiste o no Ask me before…, el smartphone te mostrará una cuenta regresiva antes de enviar cada mensaje programado por si quieres posponerlo o deseas cancelarlo.