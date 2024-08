¿Te arrepentiste de borrar el chat con tu ex? Cómo recuperar conversaciones en WhatsApp

Recuperar conversaciones eliminadas en WhatsApp es un proceso que puede llevar tiempo y paciencia, pero no es imposible. Con copias de seguridad, aplicaciones de recuperación de datos y el historial de notificaciones, tienes varias herramientas a tu disposición que te harán la vida más fácil, ya sea en caso de arrepentimiento o error.

Es por eso que los expertos hacen tanto hincapié en siempre realizar copias de seguridad periódicas para evitar pérdidas importantes en el futuro, ya que solo con la prevención es que podremos hacerle frente a ello.

Cómo recuperar conversaciones en WhatsApp

Restaurar desde una copia de seguridad

Una de las formas más sencillas de recuperar mensajes es mediante copias de seguridad. WhatsApp tiene una función que permite guardar tus chats automáticamente en Google Drive o en iCloud. Si has activado esta opción, puedes restaurar la conversación eliminada y hacer como si nada hubiese pasado.

WhatsApp tiene varias alternativas para recuperar chats perdidos | (Pixabay)

Para ello, deberás desinstalar la aplicación de WhatsApp de tu dispositivo y volver a instalarla. Al abrirla, WhatsApp te preguntará si deseas restaurar los chats desde la copia de seguridad. Acepta y selecciona la copia más reciente. Ten en cuenta que este proceso restablecerá todos los mensajes a la fecha de la copia, por lo que la información recibida después de esa fecha se perderá.

Utilizar aplicaciones de recuperación de datos

Si no has realizado ninguna copia de seguridad, hay aplicaciones de recuperación de datos que pueden ayudar a restaurar conversaciones eliminadas. Herramientas como EaseUS MobiSaver o Dr.Fone son populares y pueden escanear tu dispositivo en busca de información perdida. Es importante destacar que los resultados pueden variar dependiendo del uso del dispositivo desde la eliminación de los mensajes y no es 100% seguro.

El uso de apps de terceros permite recuperar chats de WhatsApp | (Unsplash)

Consultar el historial de notificaciones

Para los usuarios de Android, existe una opción menos conocida: el acceso al historial de notificaciones. Si habías habilitado esta función en tu sistema operativo, es posible que las notificaciones de mensajes eliminados estén registradas. Para hacerlo dirígete a “Ajustes” en tu dispositivo, busca la opción de “Aplicaciones” o “Notificaciones”.

Accede al historial de notificaciones y busca los mensajes de WhatsApp en la lista; si aparecen, puedes encontrar parte del contenido que estabas buscando.