5 signos tendrán un golpe de suerte y superarán con éxito a Mercurio retrógrado

Para la astrología, Mercurio retrógrado es uno de los períodos donde la introspección, la reflexión, la paciencia y la tolerancia se ponen a prueba, pero existen también esas buenas vibras que hacen que caminos cerrados se abran y que el progreso siempre este presente.

La retrogradación del planeta comienza este 4 de agosto y finalizará el 28. Algunos signos como Virgo, Leo, Escorpio, Capricornio y Acuario, se verán afectados, pero su actitud positiva y su valentía los hará superar cualquier reto.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Aun cuando Mercurio retrógrado entra en tu signo el próximo 15 de octubre, será un período donde experimentarás mucha actividad y grandes avances en tus proyectos que te harán brillar en el plano profesional. Es tan fuerte el flujo de trabajo que no tendrás tiempo para pensar en otras cosas, lo cual te ayudará a sobrellevar cualquier tropiezo que tengas en el camino. Prioriza tu tiempo y energía. Aprende a decir no cuando sea necesario.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Será quien reciba las primeras energías de Mercurio retrógrado y pese a que estarán muy afectado, con el pasar de los días vibrarás muy alto y encontrarás los caminos abiertos para avanzar en el plano laboral con mucho éxito. Se trata de pensar muy bien cada paso que vas a dar y estar seguros que lo que haces es lo correcto y a la hora de tomar decisiones que sean firmes para que todo avance y progreses. Es el mejor momento para dejar atrás emociones negativas y centrarte en sanar viejas heridas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Serán tres semanas de renovación y de cambios que harán que garantices el equilibrio económico y tu futuro esté bien asegurado para que tu emprendimiento crezca. No dejes que otros conozcan de tus ideas y si hay conflictos por cualquier tropiezo, pásalas por un lado, no te enganches y ve lo que suceda como un aprendizaje y con las mejores energías positivas. Tendrás días favorables para alcanzar metas que habían estado fuera de su alcance.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Mercurio retrógrado llega pero su afectación será muy positiva porque serán unos días para organizarte y recibir buenas noticias en el plano profesional que te encaminarán a un proyecto con buenas perspectivas. Tendrás momentos de aprendizaje y crecimiento personal. Además de ser un período para reflexionar y analizar lo que es tu relación de pareja y las diferencias que deben solventar. Si lo haces con delicadeza son muchas las cosas que vas a poder resolver.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Serán unos días convulsionados, pero para bien porque lograrás superar algunos retos que no te dejaban avanzar. El equilibrio financiero llegará a ti para que garantices tu futuro y el de los tuyos. Además tendrás la oportunidad de hacer un cambio importante en el plano laboral que te permitirá crecer. Aprovecha este momento para soltar lo que ya no sirve y empezar de nuevo con algunos procesos que no habías culminado en lo emocional. Libérate de viejos patrones y explorar nuevas posibilidades para que tengas los caminos abiertos en el futuro.