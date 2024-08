Novia rechaza regalo de abuelita por ser “humilde”

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, millones de personas acceden, todos los días, a este sitio que cuenta con una gran variedad de videos de corta duración. Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar el terrible gesto que realizó una novia al recibir el regalo de un familiar. En los breves segundos se aprecia cómo la mujer tomaba los obsequios, pero al ver que uno de ellos venía en una bolsa transparente optó por dejar a la abuelita con la mano estirada.

Sin entender muy bien qué era lo que ocurría, la adulta mayor esperó a que la nueva esposa tomara el regalo, mas esto no pasó. La invitada no se dio por vencida y siguió a la vestida de blanco para que aceptara el detalle, el cual posiblemente no era el más caro, pero sí se entregaba con mucho amor y cariño.

El novio descubrió qué es lo que sucedía con la mujer y tomó el presente. Después de eso, la abuelita estiró las manos para dar un abrazo mismo que fue dado por parte del ahora esposo. La persona que subió el hecho al portal chino colocó el siguiente mensaje, “Novia rechaza regalo de humilde mujer, acción desata indignación en redes”.

“Esa mujer de ha de ser una millonaria por no aceptar el regalo de la abuelita”, “La novia brilló por su pobreza y la señora brilló por la riqueza de su corazón”, “mi más sentido pésame para ese hombre, la joyita de mujer que tiene a lado”, “Hagámosla famosa a la abuelita, se lo merece. Todo el apoyo a la mamita” o “vamos buscar a la abuelita, la unión hace la fuerza” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas en la publicación que ya suma más de seis millones de reproducciones en el portal chino.