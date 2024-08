La primera quincena de agosto sorprenderá a 5 signos del horóscopo

Este jueves inicia el octavo mes del año y viene cargado de sorpresas y buenas noticias para Piscis, Leo, Géminis, Escorpio y Sagitario, quienes tendrán prosperidad en el amor y el trabajo, además de un cambio drástico, importante, pero fructífero.

PUBLICIDAD

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Se vienen días de mucha tensión en los que tendrás que sacar todo tu valor para contenerte, pues en una de tus clásicas verborreas puedes decir algunas verdades sin ningún filtro. Eso sí, Agosto te sorprenderá con una buena noticia y es muy probable que esté ligada a una mudanza, ya sea tuya o de alguien más, pero que te traerá la paz que estás buscando desde hace varios meses.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La época de la austeridad llegará a su fin y se iniciará una buena racha, que comenzará con oportunidades muy buenas de trabajo, especialmente, si tienes tu propio negocio, produce dinero de forma independiente, ya que tendrás buenas ofertas. Ahora, si no tienes empleo, pues este nuevo mes será cuestión del pasado. La búsqueda finaliza y empezará el periodo de estabilidad económica, que te permitirá hacer planes y concretarlos en corto tiempo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La vida te sorprenderá en materia del amor. Si ya tu corazón está ocupado, entonces, las peleas y diferencias mermarán, se viene un periodo de luna miel, en la que se entenderán perfectamente. Aprovecha para hacer planes. Aprenderás una gran lección sobre las relaciones amorosas en esta maravillosa etapa que estás por vivir. Pero si eres de las chicas que aún están en la búsqueda de Cupido, pues te encontrará, solo que será necesario que dejes de poner tantas trabas y exigencias.

PUBLICIDAD

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Se viene un viaje no planeado que te sacará de ese encierro mental que te está sofocando desde hace algunas semanas. Podrás desestresarte, despejar tu mente y las buenas ideas llegarán a ti. Con estas, la productividad estará al máximo y te sentirás muy bien. No dejes que nada ni nadie perturbe esa paz que tanto te costará conseguir. Ya la ansiedad no será parte de ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una gran noticia cambiará para siempre el rumbo de tu vida y de las personas que amas. Se viene un cambio drástico que, en las primeras de cambio, no te lo podrás creer porque te acostumbraste a vivir de cierto modo, pero el tiempo te dará las herramientas para que te adaptes muy bien. Solo será necesario que mantengas intacta la fe y la esperanza, a pesar de que la realidad que vives se empeñe en aplastarlas. No desmayes.