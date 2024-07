TikTok quiere competir con Shazam con su nueva función: Así funciona

TikTok ha lanzado una nueva función llamada “Sound Search”, diseñada para desafiar a líderes del reconocimiento musical como Shazam y YouTube Music.

Esta herramienta permite a los usuarios identificar canciones no solo a través de la reproducción directa de las pistas, sino también mediante el canto o el tarareo, reseña Techcrunch.

Esta característica representa un avance importante en la tecnología de descubrimiento musical al ofrecer una forma alternativa y conveniente de encontrar música.

Integración a TikTok

Sound Search no solo identifica canciones, sino que también muestra videos relacionados con las pistas encontradas, integrándose de manera efectiva en el ecosistema de TikTok.

Esta función mejora la experiencia del usuario al conectar directamente la música con el contenido visual disponible en la plataforma. De esta manera, la plataforma china refuerza su papel como un motor clave en la popularización de tendencias musicales y virales.

Resultados iniciales

Las primeras pruebas de la función han revelado resultados mixtos. Sound Search ha demostrado ser efectiva al reconocer canciones ampliamente conocidas, como “Umbrella” de Rihanna, y sonidos virales como el “oh no oh no oh no no no”.

Sin embargo, la herramienta ha enfrentado dificultades con canciones menos conocidas o más complejas de identificar. Por ejemplo, tuvo problemas para proporcionar resultados relevantes para temas como “Fly” de Hilary Duff y “Magic” de One Direction, a menudo mostrando resultados de búsqueda genéricos.

Cómo acceder a la nueva función

Para utilizar Sound Search, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de Tiktok

Ir a la barra de búsqueda

Tocar el ícono del micrófono y seleccionar la opción “Sound Search”

Sin embargo, esta opción está disponible actualmente solo para un grupo limitado de usuarios en ciertas regiones. Con el tiempo, y a medida que la función se despliegue a una audiencia más amplia, podría estar disponible a nivel global.