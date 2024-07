Viajar en familia, pareja, o amigos es divertido, pero viajar sola es de las mejores cosas que puedes hacer por ti y regalarte, pues te da la oportunidad de conectar contigo misma y vivir momentos inolvidables.

Muchos pueden pensar que es triste y no es así, puedes crear los mejores recuerdos, pero lo que sí resulta es peligroso, pues lamentablemente las mujeres estamos expuestas a mucho peligro en cualquier lugar del mundo y más si estamos solas.

Aunque no debería ser así y no deberíamos tener que cuidarnos ni tener tomar precauciones si no poder viajar con libertad y seguridad, pero como no es así, te contamos cuáles son los destinos del mundo más hermosos y seguros para mujeres, recomendados por expertos.

5 destinos hermosos para viajar sola que son seguros para mujeres, recomendados por expertos

Singapur

Singapur es el país más seguro que existe en Asia para mujeres, según el Women’s Danger Index, que clasifica a los países según grado de seguridad para mujeres.

Además, es un país tranquilo, hermoso, con muchos lugares turísticos que puedes conocer y donde te puedes divertir ya sea con actividades en la naturaleza, o con su arquitectura colonial y moderna.

Canadá

Canadá es el país más seguro de Norteamérica y es de los mejores para que mujeres solas viajen y tengan una increíble experiencia.

Este país es enorme y puedes ir a lugares hermosos como Montreal, Vancouver, o Edmonton.

Islandia

Islandia es uno de los pases más pacíficos del mundo y de los más seguros para que las mujeres puedan viajar sin peligros ni preocupaciones.

Es ideal debido a su hermosa naturaleza, con paisajes naturales únicos y hermosos, como ríos, cascadas, y hasta auroras boreales.

Suecia

También puedes viajar con seguridad y confianza a Suecia , donde existe igualdad de género y las mujeres son respetadas, por lo que te puedes sentir segura.

Es un destino hermoso para viajar y conectar contigo misma con frondosos bosques y lagos o también puedes ver partes más modernas y lujosas, de todo encontrarás.

Japón

Japón también es de los países más seguros para mujeres que cuenta con una tecnología avanzada.

Es un país limpio, organizado y moderno, donde hallarás mucha paz, distracciones y diversión sin necesidad de estar acompañada, y donde te sentirás segura.