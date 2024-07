¿No sabes inglés? Ahora WhatsApp te traducirá automáticamente los mensajes de cualquier idioma

¿Cuántas veces no ha tenido que copiar un mensaje para traducirlo en Google? Pues estamos segura que esto lo has hecho en más de una oportunidad, lo que complica aún más la comunicación con otra persona que no domina el mismo idioma que el tuyo.

Sin embargo, ya esto será cuestión del pasado, pues la nueva actualización de WhatsApp promete acabar con este “problema” y facilitar más las interacciones. Este fin de semana, el portal Wabeta Info, especialista en los avances de la plataforma de mensajería instantánea, trajo buenas noticias a los más de 2 mil millones de usuarios de la aplicación.

“Gracias a la actualización 2.24.15.12 de la versión beta de WhatsApp para Android , descubrimos que WhatsApp está trabajando en una función para traducir automáticamente los mensajes a un idioma diferente. Creemos que esta es la mejor función que anunciamos esta semana”, informó el portal web.

Esta opción será tanto para sistema operativo Android, como iOS. Sin embargo, aún está en fase beta, aunque no se descarta que pronto ya todos lo tengan activado, lo que hará una gran diferencia. Anteriormente se podía traducir los textos, pero no era de forma automática y tampoco estaba disponible para todos los equipos.

Antes, dentro del chat, se pulsaba en el botón de tres puntos horizontales que aparece en la barra de herramientas en la esquina superior derecha del teclado, y en el menú aparecía la opción de Traducir. En la barra superior que aparece en Gboard, elige el idioma de origen y de salida del mensaje. Es decir, y había que indicar en qué idioma se escribiría y a cuál querías que tradujera. Ahora será todo automático.

Nuevos emojis animados

Pero esta no es la única novedad que trae WhatsApp, pues Unicode 16.0 anunció que hay siete nuevos emojis estarán disponibles en color y monocromo a partir de septiembre, y que llegarán a dispositivos Android en marzo de 2025 y a productos de Google a principios de 2025.

Los nuevos serán: una huella digital, un árbol sin hojas, un arpa, una mancha, una cara con bolsas bajo los ojos, una pala y un tubérculo. Pero por si esto fuera poco, la app también trae uno emojis animados, que serán un poco más grande que los normales, casi como del tamaño de una calcomanía. Por ahora, solo están en versión beta, mas no tardan en que todos tengan acceso a estos.

No todos los emojis admiten animaciones; solo aquellos específicamente diseñados tendrán esta característica. Cuando se envía un emoji, aparecerá animado solo si existe una versión animada disponible; de lo contrario, se mostrará en su forma estática estándar.