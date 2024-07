Horóscopo: 5 signos qué recibirán buenas noticias antes de que acabe julio

A julio le quedan pocos días, pero esto no significa que el universo no tenga tiempo para sonreírte. Se vienen buenas oportunidades en el amor, trabajo y otros ámbitos de la vida que te permitirán recibir a agosto con buenas vibras.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Les dirás adiós a las constantes peleas que has tenido últimamente con tu pareja y también con algunos compañeros de trabajo. La convivencia será mucho más fluida porque habrá más tolerancia, así como empatía de tu parte. Vas a poner un poco de tu parte y verás cambios favorables, pues tanto como tu amorcito, como tus colegas, igualmente dejarán atrás algunas conductas que tanto te molestan. Se respirará un ambiente de paz.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Si estás desempleada, pues ya no hay no te preocuparás más, puesto que te darán una oportunidad para brillar, así que tómala y aprovecha. El trabajo quizá no es lo que sueñas, pero sí te dará la estabilidad que estás necesitando actualmente. Pero si ya estás laborando, los astros auguran que estos últimos días serán de provecho, quizá te propongan hacer un viaje, que te dejará buenos dividendos y que abrirá muchas puertas fuera de tu ciudad.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es el tiempo perfecto para darle la bienvenida al amor. Tus oraciones han sido escuchadas y la vida te presentará un hombre noble, centrado, exitoso y respetuoso que desea darte todo el cariño que te mereces y borrar todas tus heridas. Ahora si tienes a tu “media naranja”, se vienen días de mucha pasión, quizá tengan tiempo para estar a solar y disfrutarse como desde hace tiempo no lo han hecho por tema de la rutina y las responsabilidades del hogar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Se te presentarán las oportunidades para que salgas de la rutina y conozcas a personas bastante interesantes y bien “conectados” que te darán la oportunidad para que crezcas profesional y personalmente. Es probable que tengas que hacer uso de la tecnología para darle fortaleza al networking. No te detengas en el qué dirán. Deberás ser un poco más atrevida y dejar la vergüenza de lado.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La inspiración te llegará de golpe y las ideas buenas se apoderarán de ti, lo que te permitirá avanzar en el mundo laboral porque harás de manera distinta y también atractiva lo que tanto le ha costado a los demás. Es posible que esto te abra las puertas para un ascenso o un aumento salarial, con el que mejorarás ciertos aspectos de tu vida personal. Te sentirás orgullosa de ti.