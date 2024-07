Influencer Sasha Grey y su pasión por la gastronomía ecuatoriana: estos son los platos que probó

Sasha Grey, reconocida actriz convertida en influencer y ahora popular streamer de videojuegos, ha encontrado en la cocina una nueva pasión.

Conocida por su creatividad, Grey explora los platos típicos de varios países alrededor del mundo. Recientemente y ha puesto su atención en un plato típico de Ecuador: el bolón de verde.

En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Grey compartió una imagen que capturó la esencia de un desayuno ecuatoriano: un bolón de verde acompañado de un huevo frito y una taza de café.

La imagen fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, especialmente por los ecuatorianos, quienes vieron en este gesto un reconocimiento a su gastronomía y no tardaron en invitarla al país a degustar de los platos típicos.

Grey comparó el bolón de verde con el mofongo puertorriqueño, destacando las similitudes y diferencias entre ambos platos.

“Para la gente que pregunta, este es un plato de Ecuador. Lo he compartido muchas veces en fotos pero aún no he hecho un video. Es similar al mofongo (tanto de República Dominicana como de Puerto Rico) pero no lleva caldo y normalmente se sirve con una salsa suave de ají y, a veces, con un huevo frito”, explicó en su publicación.

Esta no es la primera vez que Grey explora la cocina ecuatoriana. En abril de este año, un video suyo preparando ceviche ecuatoriano se volvió viral.

El video, ambientado con el icónico pasillo “Nuestro Juramento” de Julio Jaramillo, mostró a Grey disfrutando de uno de los platos más emblemáticos de Ecuador. Su aprecio por la música y la comida ecuatoriana fue evidente.

La exploración y promoción de la reconocida influencer, de estos platos destaca la riqueza y diversidad de la cocina ecuatoriana e invita a sus seguidores a descubrir y apreciar nuevos sabores.

Desde el bolón de verde hasta el ceviche, Ecuador ofrece una variedad de platos que reflejan su rica herencia cultural y su pasión por la buena comida. Y quién sabe, quizás en su próximo viaje culinario, Grey nos sorprenda con otra delicia ecuatoriana.

