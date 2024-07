Qué significa el emoji de cara sin boca en WhatsApp: es útil para representar varias emociones

Si alguna vez te han enviado un emoji en una conversación en WhatsApp y no has sabido bien qué pensar al respecto, no eres el único ni tampoco es indicio de que tengas dificultades de intelección.

La realidad es que la confusión con los pictogramas es algo sumamente común. Y es que, si bien son muy populares para comunicarnos a diario a través de mensajes, no todos los interpretan igual.

El motivo fundamental es que están muy dados a la interpretación individual debido a su naturaleza visual. Afortunadamente, cada emoji tiene un significado asignado desde que es creado.

Por eso, podemos evitar ambigüedades simplemente al investigar qué significa cada uno de ellos o al menos los más confusos de estos, tal como el de la cara amarilla sin boca que tanto se usa.

Si tampoco sabes qué representa esa carita, no te preocupes porque tampoco estás solo y, a continuación, te lo explicaremos para que comiences a usarlo con consciencia sobre su significado.

El verdadero significado del emoji de cara sin boca en WhatsApp

De acuerdo a Emojipedia, el significado de la cara amarilla con ojos sencillos abiertos y sin boca puede variar mucho, pero básicamente representa la falta de palabras, la humildad y el silencio.

Asimismo, de acuerdo a la enciclopedia de los emojis, el pictograma puede figurar emociones negativas como la decepción, la frustración o la tristeza. El sitio Emojiterra confirma que evoca “una sensación de quedarse sin palabras”, pero también el ser silenciado o la falta de emoción.

Según el cibersitio, esta carita se usa frecuentemente para “expresar que nos hemos quedado sin palabras, que no encontramos las palabras adecuadas o el deseo de permanecer en silencio”.

De igual forma, puede emplearse para insinuar un “estado neutro o sin emociones”; es decir, esos momentos donde no se tiene mucho que decir o solamente no se desea compartir los sentimientos.

El emoji, cuyo nombre oficial es “Cara sin boca”, fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se admitió en Emoji 1.0 en 2015. En la app de Meta, el mismo arribó un par de años después.