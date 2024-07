Una repartidora de Doordash, una empresa estadounidense que opera con pedidos y entrega de alimentos a través de Internet, se volvió viral en las redes sociales luego que diera a conocer que se vengó de unos clientes porque no le dieron propina, según la información consignada del sitio web Milenio.

No recibió propina tras dejar un pedido de casi mil dólares y así fue su gran venganza

Según cuenta la joven, su descontento surgió porque entregó un pedido de casi 18 mil pesos, por lo que pensó que iba a recibir una gran cantidad de propina por parte de los clientes, pero la realidad fue otra.

Y es que en distintas partes del mundo existe una costumbre llamada propina, esta se otorga como una gratificación voluntaria y no está incluida en la cuenta del consumidor. Sin embargo, se usa principalmente para agradecer el duro trabajo del repartidor.

A través de un video compartido en la cuenta de TikTok @thatsonofa, una mujer llamada como Nicci recordó que cometió dicha acción, pues pensó que era lo correcto en ese entonces. Al principio del video, la mujer explicó que aceptó entregar una gran orden de Smoothie King para un equipo de béisbol, lo que tiene un valor de 980 dólares aproximadamente, o 17 mil pesos mexicanos, según el tipo cambio del día.

La mujer afirma que su esfuerzo no fue reconocido

Y es que la repartidora creyó que iba a recibir una gran propina, pero no recibió nada. Ante la situación se sintió indignada y tomó la decisión de vengarse de los clientes.

La mujer recordó que aquel día no entregó las fajitas en el pedido de los clientes: “Estoy pensando en la vez que acepté un pedido de catering de $980 y ‘accidentalmente’ olvidé darles sus pajitas”, escribió la repartidora en su cuenta de TIkTok.

Repartidora se venga de clientes tras entregar enorme pedido y no le dieran propina: el video se volvió viral (TikTok @thatsonofa)

La situación se hizo viral en redes sociales, pues el video generó miles de comentarios y millones de reproducciones.

La situación generó opiniones divididas entre los internautas

“Entiendo esto, pero al mismo tiempo, siendo un espectador inocente, entraría en pánico porque no puedo beber la mayoría de las cosas sin una pajita debido a mis dientes sensibles”, “Estoy tan conmocionado por esto como servidor sabiendo que la mayoría de las empresas no quieren que des propina es una locura”, “Trabajé como proveedor en Panera y tenía un pedido de $ 7,000 que debía entregarse a las 07:00 horas., así que tuve que trabajar en él durante la noche y no dieron propina”, “Probablemente no fue culpa suya. Cuando pagaba cosas con mi tarjeta de empresa, ¡no me permitían dar propina!”, fueron algunas de las reacciones.