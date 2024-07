¿Tu ex te dio unfollow? Así puedes saber si alguien dejó de seguirte en Instagram sin usar otras apps

Instagram no te enviará una notificación cuando alguien haya dejado de seguirte |

Saber si alguien dejó de seguirte en Instagram ya no requiere usar aplicaciones de terceros como antes solía hacerse, con este tip que lo hace práctico, fácil y rápido. Esto te permite salir de la duda sin poner en riesgo la seguridad de tu cuenta o tener que adquirir ciertas suscripciones premium por montos adicionales.

Recuerda que esta plataforma no le notifica a nadie si han dejado de seguirte, así que es una tarea que tenemos que hacer nosotros mismos de forma manual y para lo que es necesario tener la certeza de que esa persona antes nos seguía.

¿Cómo saber si alguien dejó de seguirte en Instagram?

Según el portal especializado, Xataka, para saber si alguien dejó de seguirte en Instagram deberás ir al usuario de esa persona e ingresar en su perfil. A continuación ve a la sección de Seguidos y ahí recibirás la información que estás deseando.

¿Cómo? Pues al acceder a la lista de cuentas a las que sigue tu nombre de usuario debería salir de primero antes de otros contactos que tienen en común y que ambos siguen. Si no apareces de primero, esto es porque esa persona ya te dio unfollow.

“Instagram siempre te pone a ti primero cuando ves la lista de seguidores de una persona que te está siguiendo. Si tu nombre de usuario no sale al principio de la lista de las cuentas a las que sigue esta persona, solo puede ser porque la cuenta ha dejado de seguirte”, aseguran, evitándonos el dolor de cabeza de vincular nuestros datos a otras apps.

Ahora, si intentas hacer este proceso, pero no puedes acceder al perfil de este usuario porque te aparece privada, puede ser que te haya retirado el acceso a su cuenta y por eso ahora no puedes ver nada de su perfil. En cambio, si no te sale el usuario o te sale la página en blanco, habrá borrado su cuenta o te habrá bloqueado, tenlo en cuenta.