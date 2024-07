Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 8 al 11 de julio

Si tienes dudas sobre lo que te depara el amor, descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente cuáles son tus signos más compatibles para que inicies una relación formal y llena de pasión, así que prepárate para darle una oportunidad al amor.

Sabrás también si la abundancia económica te sonreirá para que sanes tus finanzas, ya que tener estabilidad económica se refleja en salud física y mental. Mhoni Vidente también te dirá si es el momento adecuado para cambiar de trabajo o tendrás un aumento salarial.

Mhoni Vidente te revelará además cuáles son tus números de la fortuna y colores que ta traerán fortuna para esta semana que viene. Así que aquí están las predicciones.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot obtuviste la carta de “La Estrella”, por lo que viene un periodo de decisiones cruciales en tu vida personal, es el momento ideal para que te deshagas de aquello que no te aporta y avances hacia la felicidad. Tus palabras clave son “no era para ti” y “la verdad”. El martes será tu día más afortunado; los números 06 y 70 te acompañarán en tu camino hacia la fortuna; el amarillo y el rojo serán tus colores de la suerte, y Virgo, Sagitario y Capricornio tus signos más compatibles para una relación amorosa. Te esperan grandes logros económicos y nuevos proyectos profesionales que te llenarán de satisfacción. Aprende a controlar tu carácter para alcanzar tus metas, presta atención a los celos infundados y las dudas. Eres idealista, orgulloso, soberbio, apasionado, líder natural y carismático, estas cualidades te impulsan al éxito, pero también generan envidias y rencores.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Rueda de la Fortuna” en el. tarot te trae un mensaje de éxito y abundancia, es momento de que valores tus logros y confíes en tu potencial en el ámbito laboral. Recuerda que el destino se construye día a día con acciones concretas. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos el 20 y el 26; tus colores el blanco y el rojo, y Tauro, Virgo y Capricornio serán tus aliados zodiacales. Como signo fijo, eres hogareño y te gusta la estabilidad. Esta semana te enfocarás en alcanzar el éxito en tu profesión y negocios. En el amor, tendrás la oportunidad de cerrar ciclos con exparejas o personas del pasado para avanzar en tu vida sentimental, recuerda que tu intensidad emocional puede generar conflictos en tus relaciones. En lo económico, esta semana habrá un ligero descenso, es posible que solicites un préstamo, pero analiza bien tus opciones.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te invita a la calma y la paciencia, no trates de resolver todo a gritos, recuerda que estás en un proceso de aprendizaje, así que mejor enfócate en lo que te hace feliz y busca la paz mental y emocional. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son el 01 y el 29, tus colores el rojo y el gris, y tus signos más compatibles para el amor Libra, Acuario y Aries. Se avecinan cambios en tu trabajo y proyectos, cuida tu actitud con los demás y evita conflictos innecesarios, recuerda que tu dualidad puede generar cambios de humor y una constante búsqueda de respuestas. En el amor, es momento de que te enfoques en nuevas parejas más compatibles contigo y tu forma de pensar; aburrirte fácilmente te lleva a relaciones fugaces y prohibidas. Supera el qué dirán y enfócate en tu propio bienestar, eres el dueño de tu vida, así que vibra positivo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El “As de Oros” en el tarot te anuncia un tiempo de riqueza y prosperidad, acepta que el éxito y el triunfo están a tu alcance. Cualquier cambio que desees se manifestará, elimina los miedos y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Fortalece los pilares de tu vida: busca una pareja ideal, cultiva amistades incondicionales y cree en tu potencial. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 22 y el 27; tus colores el verde y el blanco, y tus signos más compatibles Escorpión, Capricornio y Piscis. En el trabajo destacas en áreas relacionadas con la comunicación o las artes y disfrutarás de una excelente semana en lo económico, recibirás ingresos inesperados y tendrás la posibilidad de asumir múltiples proyectos simultáneamente. Deja ir el amor del pasado y enfócate en tu crecimiento personal, valora tus amistades y evita descuidarlas por un amor que quedó atrás.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Diablo” te advierte sobre enemigos ocultos, incluso entre tus seres queridos, por lo que debes ser cauteloso en tus conversaciones profesionales y mantener la calma y discreción. Esta carta también te invita a la rectificación y el perdón, recuerda que no siempre tendrás la razón, busca la paz y la felicidad. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos el 10 y el 60; tus colores el amarillo y el naranja, y tus signos más compatibles para el amor serán Piscis, Aries y Géminis. Como un guerrero del Zodiaco, buscarás estabilidad personal, aleja las malas energías y personas tóxicas para avanzar en el amor y el trabajo, no regreses con amores del pasado, busca personas nuevas y compatibles. Te espera una semana llena de pasión y sexo casual. Recuerda que a Leo le gusta dormir mucho y ser sedentario, es hora de ir al gimnasio o practicar algún deporte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te trae una racha de buena suerte, esta semana pide lo que deseas y confía en que lo obtendrás, solo recuerda que el dinero es importante, pero no lo es todo. Esta carta te indica que estás en una encrucijada, no sabes dónde ni cómo encontrar la felicidad; llevar una doble vida te complica y te impide ser feliz. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos el 04 y el 23; tus colores de la fortuna el naranja y el verde, y Capricornio, Acuario y Tauro serán tus signos más compatibles. Tendrás una excelente semana para invertir en propiedades. Recuerda que tu signo tiene una dualidad de sexos, lo que te permite comprender a todos y dar buenos consejos. El amor te colmará en todas sus formas y placeres, te dedicarás más tiempo a ti mismo en todos los sentidos: físico, mental y espiritual. En el amor, disfrutarás de sentirte enamorado y muy querido.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El lunes es tu día de mayor fortuna, vibra con el rojo y azul porque son tus colores de la suerte; los números mágicos que te acompañarán serán 08 y 17, y Géminis, Acuario y Sagitario son tu mejor compatibilidad para el amor. La carta de “El Mundo” te ilumina, no temas a los retos y cambios, es tiempo de dejar las inseguridades y abrazar tu auténtica esencia. Controla tu temperamento en el entorno familiar, alégrate de la compañía inspiradora que te rodea, abre tu corazón a la espiritualidad. El amor verdadero llega a tu puerta, prepárate para formalizar, no permitas que la confusión entre pasión y amistad te afecte. Esta semana marca un antes y un después: encontrarás a esa persona ideal para una relación llena de plenitud. Vibra alto y prepárate para recibir la abundancia que el universo te tiene preparada.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La poderosa carta de “El Carruaje” te impulsa a recuperar el tiempo perdido, retomas contacto con esa persona especial que te hizo sentir pleno y reavivarás ese trabajo que te acerca a tus sueños, sobre todo porque nunca es tarde para alcanzar la felicidad y el éxito. Tu día de mayor fortuna será el miércoles; vístete de azul y verde; tus números mágicos son 44 y 50, y la energía de Acuario, Piscis y Cáncer te acompaña para formar una pareja. Tu talento natural te lleva a la cima, prepárate para brillar en trabajos en el extranjero o puestos gubernamentales. Es el momento perfecto para adquirir esa casa para tu familia. El estrés del trabajo puede afectar tu salud, por eso te invito a explorar tu lado artístico; recuerda cuidar tu salud, especialmente tu corazón, encuentra el equilibrio entre trabajo y bienestar.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Eres un ser libre y aventurero con un don para la alegría, esta semana debes equilibrar tu optimismo con madurez y responsabilidad, aprovecha las oportunidades que te rodean, cuida tu salud y prepárate para vivir experiencias inolvidables. La carta de “El Juicio” te invita a madurar y poner los pies en la tierra, deja atrás las falsas depresiones y recuerda que tu espíritu optimista es tu mayor fortaleza, aprende a rodearte de buenas compañías y cultiva relaciones sanas. El viernes es tu día de mayor fortuna; la abundancia te llega con los colores blanco y azul; el 33 y 74 son tus números mágicos, y tu compatibilidad para el amor es con Sagitario, Aries y Géminis. Nuevas inversiones te acercan a la prosperidad y tu carisma te abre las puertas a conocer personas increíbles, incluso del extranjero.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Loco” te impulsa a dejar atrás los malos hábitos y enfocarte en construir el futuro que deseas, recuerda que tu signo posee una mente poderosa y lo que piensas se materializa; sin embargo, ten cuidado con los vicios que buscan ser un escape temporal. Es momento de perdonar rencores y cerrar ciclos, especialmente en el amor. Te mudas a una nueva ciudad o incluso a otro país. El dinero fluye hacia ti en negocios y proyectos, por eso actúa con honestidad e integridad en tus asuntos financieros. El martes es tu día de mayor fortuna; tus colores de la abundancia son naranja y amarillo; tus números mágicos son 03 y 21, y tu mejor compatibilidad para el amor será con Leo, Virgo y Aries. Cuida tu alimentación, especialmente tu estómago e intestino. Tu naturaleza desafiante te lleva a cuestionar las normas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la abundancia para esta semana son azul y amarillo; tus números mágicos el 19 y el 25; tu día de mayor fortuna es el lunes, y Aries, Tauro y Géminis son tu mejor compatibilidad para el amor. La carta de “As de Copas” te trae un mensaje: es el momento de madurar, buscar pareja y formar una familia; esta carta te recuerda la importancia de cuidar tu salud, eres el deportista del Zodiaco. Eres un ser único, libre e independiente, con un don para la innovación, tienes muchas posibilidades de ascender a supervisor. Abre tu corazón al amor y encuentra estabilidad; aunque valoras tu independencia, no temas compartirla con alguien especial. Te das un gusto con la compra de un auto y disfrutas de viajes familiares. Tu encanto natural te abre puertas, pero recuerda poner límites con las amistades.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que la felicidad reside en tu interior, no la busques en los demás, eres un ser sensible con un don para la compasión. Esta semana te invita a tomar las riendas de tu vida, brillar en tu carrera y encontrar el amor que mereces. La carta de “El Emperador” te corona como líder en tu entorno laboral, las energías cósmicas te impulsan hacia el éxito y la felicidad. Nadie merece tus lágrimas ni tus pensamientos, si esa persona no te valora, es momento de decir adiós y abrirte a un nuevo amor. El jueves será tu día de mayor fortuna; vístete de rojo y amarillo; tus números mágicos son 13 y 35, y la mejor compatibilidad para el amor la conseguirás con Cáncer, Virgo y Escorpión. Disfruta de un descanso con tus seres queridos. Evita discusiones en el trabajo para no afectar tu progreso y lograr tus metas.